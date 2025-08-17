William e Kate si trasferiscono a Forest Lodge: ecco la nuova casa dei Principi del Galles a Windsor

William e Kate lasciano Adelaide Cottage e si trasferiscono con i figli a Forest Lodge, la nuova casa immersa nel Windsor Great Park destinata a diventare la residenza definitiva dei Principi del Galles.

Dopo due anni trascorsi ad Adelaide Cottage, William e Kate Middleton si preparano a voltare pagina con un nuovo capitolo della loro vita familiare. I Principi del Galles si trasferiranno infatti a Forest Lodge, una residenza storica immersa nei 4.800 acri del Windsor Great Park, che diventerà la loro dimora a lungo termine insieme ai figli George, Charlotte e Louis. La decisione arriva dopo un periodo complesso segnato dalla diagnosi e dal trattamento oncologico della principessa, un percorso che la coppia desidera simbolicamente lasciarsi alle spalle. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, il trasferimento rappresenta «un’opportunità di ricominciare, lasciando indietro ricordi dolorosi per aprirsi a un futuro più sereno».

Forest Lodge (Getty Images)

Forest Lodge conta otto camere da letto ed è stata oggetto di importanti lavori di restauro nel 2001, con dettagli architettonici che ne testimoniano la storia, come stucchi elaborati e volte a botte. Nonostante le dimensioni, William e Kate hanno scelto, come già ad Adelaide Cottage, di non avere staff residente, per mantenere il più possibile la dimensione di una casa familiare privata. Il nuovo indirizzo non è pensato come soluzione temporanea, ma come la casa definitiva dei Principi del Galles, anche in prospettiva del loro futuro ruolo da Re e Regina.

Il legame con la natura è un filo conduttore per la principessa, che più volte ha descritto l’ambiente come la sua «cura» e «santuario». Circondata da boschi e paesaggi secolari, la nuova residenza si prepara a offrire alla famiglia uno spazio intimo e raccolto, lontano dai riflettori, dove i tre figli potranno crescere serenamente, continuando a frequentare la Lambrook School.

Il trasferimento è previsto entro Natale, con l’auspicio che Forest Lodge diventi il luogo di nuovi ricordi felici, in un equilibrio tra tradizione reale e desiderio di normalità che da sempre caratterizza lo stile di vita di William e Kate.