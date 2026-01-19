William e Kate in Scozia mentre Harry torna a Londra: il segnale che divide la Famiglia reale

Il principe Harry si prepara a tornare nel Regno Unito per una nuova, intensa settimana in tribunale. Il duca sarà alla High Court di Londra, dove lunedì inizierà il processo contro il publisher del Daily Mail, con la sua testimonianza attesa per giovedì. Ma, nonostante la sua presenza a Londra, ancora una volta non ci sarà spazio per incontri familiari. Né il re né il principe William dovrebbero infatti vederlo durante la sua permanenza.

Il Re tra Scozia, impegni istituzionali e controlli medici

A differenza della scorsa visita, in questa occasione Harry non incontrerà il padre. Re Carlo è in questi giorni a Balmoral per una breve pausa privata e rientrerà solo per alcuni impegni istituzionali, prima di una visita medica prevista a Londra due giorni prima della testimonianza del figlio. Tempistiche che sembrano chiudere ogni possibilità di un faccia a faccia.

William e Kate in Scozia proprio mentre Harry è a Londra

Anche il principe William sarà lontano dalla capitale. Insieme a Kate, il principe di Galles trascorrerà la settimana in Scozia, tra Stirling e Falkirk, per una serie di visite ufficiali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale scozzese.

Il giorno in cui Harry parlerà in tribunale, William sarà invece impegnato a Bristol. Una distanza — fisica e simbolica — che non passa inosservata.

Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, la situazione parla chiaro. «Dovrebbe essere una relazione semplice: padre e figlio che si rivedono, anche se vivono su continenti diversi. Ma non lo è affatto. È un rapporto pieno di complessità.»

La giornalista sottolinea come Carlo e Harry restino divisi soprattutto da una questione cruciale: il rapporto con la stampa. «Il re pensa che la famiglia debba mantenere il punto alto e andare avanti. Harry, invece, ha scelto la strada del contenzioso diretto. Per lui è una battaglia personale.»

In questo contesto, anche la scelta di William e Kate di essere lontani nella stessa settimana assume un valore simbolico. «Le linee sono chiaramente tracciate», conclude Bond.

Una riconciliazione ancora lontana

Harry ha più volte dichiarato di desiderare un dialogo con il padre e ha ammesso di non sapere «quanto tempo gli resti» per ricucire il rapporto. Le tensioni, però, restano alte: dal contenzioso per la sicurezza durante le sue visite nel Regno Unito al nuovo processo contro i tabloid, fino ai rapporti tesi con William.

Negli ultimi mesi, un piccolo spiraglio si era aperto: in settembre, padre e figlio si erano visti per un tè a Clarence House, il primo incontro dopo 19 mesi. Ma secondo gli osservatori, una piena riappacificazione richiederà ancora molto tempo.

La partita sulla sicurezza e le prossime mosse

Uno dei punti più delicati riguarda il livello di protezione garantito a Harry durante i suoi soggiorni britannici. Dopo avere perso un ricorso alla Court of Appeal, il duca potrebbe avere ottenuto un cambio di rotta: il governo avrebbe ordinato una nuova valutazione del rischio, con il possibile ripristino della scorta armata finanziata dai contribuenti.

Un tema che pesa sui rapporti interni alla famiglia almeno quanto le battaglie legali contro la stampa.

Un equilibrio sempre più fragile

Come sintetizza Jennie Bond: «Carlo spera ancora di recuperare il rapporto con il suo “darling boy”. Ma tra dispute giudiziarie, questioni di sicurezza e il ruolo di William, la strada è lunga. Il re è chiamato a un difficile equilibrio — e servirà tempo prima che arrivi una vera soluzione.»