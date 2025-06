Re Carlo III, secondo fonti reali avrebbe un tumore incurabile. Ecco cosa faranno i figli William e Harry

Lui continua a farsi veder in pubblico, la moglie Camilla sorride e distribuisce rassicurazioni. Ma Re Carlo non starebbe vincendo la sua battaglia con il cancro, anzi. A rivelarlo è la penna reale del Daily Telegraph, Camilla Tominey, che nei giorni scorsi ha lanciato la bomba sullo stato di salute del sovrano. Citando la consueta fonte anonima, un assistente reale di cui nulla si sa, ha fatto sapere che il re starebbe affrontando una nuova forma di tumore molto più aggressiva e incurabile. Proprio per questo motivo, sembra esclusa l’ipotesi di un ritorno del monarca a Buckingham Palace e persino i piani per festeggiare il suo 80esimo compleanno sarebbero incerti al momento.

Carlo convive con il cancro da un anno, quando, a pochi giorni di distanza dalla nuora Catherine, gli fu diagnosticato un tumore, fortunatamente, al primo stadio. Subito sottoposto a trattamenti chemioterapici, il re era tornato ai suoi impegni pubblici relativamente presto e tutto sembrava far pensare ad un suo costante miglioramento. Secondo le notizie rimbalzate sui giornali nazionali e statunitensi invece, la storia sarebbe ben diversa. L’inquilino con cui il re ha a che fare sarebbe sempre lì, forse anche più feroce e tuttavia gestibile, tanto che adesso Carlo potrebbe morire “avendo il cancro, ma non a causa di questo”. Non proprio una gran consolazione, ma tant’è. “Lui sta affrontando la cosa incredibilmente bene – ha rivelato la fonte al Telegraph – quello che impari di questa malattia e’ che puoi controllarla e lui sta facendolo. La scienza medica ha fatto molti progressi e io non vedo differenze adesso in lui.

Ha inoltre deciso di affrontare la questione in un modo molto umano e la condivisione del suo stato di salute con il pubblico è stata molto umana. Credo che possiamo avere un’idea molto chiara di quello che sarà il regno di Carlo negli anni a venire”. Quanti gliene rimangano a questo benedetto re d’Inghilterra però, non è dato sapere. Appare molto più pessimista infatti, un’altra fonte reale sentita da NewsNationNow secondo cui “Carlo è in realtà un uomo molto malato che ha deciso di rifiutare ulteriori cure chemioterapiche optando per trattamenti meno invasivi”. I figli sarebbero stati avvertiti tramite canali riservati e a questo punto assume anche un diverso significato il desiderio urgente di riconciliazione di Harry che lo scorso mese, dopo essere passato per Londra senza aver visto il padre, aveva dichiarato alla BBC che “la vita è preziosa. Non so quanto gli resti da vivere, lui non mi parla, ma sarebbe bello fare pace”.

Sempre il Daily Telegraph suggerisce che il tanto desiderato riavvicinamento potrebbe aver luogo nel 2027, durante gli Invictus Games di Birmingham. Tanta fretta dunque, non ci sarebbe, almeno da parte del sovrano, a cui sicuramente tutte le indiscrezioni sulla sua salute non devono essere risultate gradite vista la riservatezza, peraltro tipicamente inglese, su tutto ciò che lo può far apparire fragile e indifeso. Intrighi di famiglia a parte, sono in tanti in questo momento a tifare per il re; nel mondo, ma soprattutto a casa, dove il suo soft power, quell’arte della diplomazia in cui si è rivelato un vero maestro, si è già dimostrata utile e necessaria al governo Starmer per gestire le difficili e complicate relazioni con l’America di Trump e l’Europa. Lui intanto continua come nulla fosse a lavorare, tagliando nastri, presenziando a parate militari, ricevendo ospiti illustri. Oggi la sua presenza è confermata alla parata annuale Trooping the Colour, che si celebra ogni anno in estate per festeggiare il compleanno del sovrano. Il caldo, insolito per il giugno londinese, a lui gli fa un baffo. E chissà che non sia proprio questa sua cocciuta iperattività, a tenerlo in vita più a lungo.