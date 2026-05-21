Re Carlo III morto? Cosa è successo davvero dopo l’annuncio choc in radio

Una radio britannica ha annunciato per errore la morte di Re Carlo III, scatenando il caos online e una raffica di ricerche sulle condizioni del sovrano. Ecco cosa è successo davvero.

La voce è rimbalzata in pochi minuti tra social network, chat private e motori di ricerca, riaccendendo immediatamente l’attenzione globale sulla salute della monarchia britannica. “È morto Carlo III”: bastata una frase, pronunciata in diretta radiofonica, per generare confusione, panico e migliaia di condivisioni online. Ma la notizia era falsa.

L’episodio è avvenuto nel Regno Unito, dove l’emittente storica Radio Caroline ha trasmesso per errore l’annuncio della morte del sovrano britannico, salvo poi interrompere la programmazione e scusarsi pubblicamente. Un incidente mediatico che mostra quanto il tema della salute di Carlo III resti uno dei più delicati e monitorati al mondo, soprattutto dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi dal re.

L’annuncio in radio e il caos immediato online

Secondo quanto spiegato dalla stessa emittente, il falso annuncio sarebbe stato provocato da un problema tecnico nello studio principale di Maldon, nell’Essex orientale. L’errore avrebbe attivato accidentalmente il protocollo speciale che le radio britanniche tengono pronto in caso di morte di un sovrano.

Nel Regno Unito esistono infatti procedure rigidissime per la gestione mediatica della scomparsa di un monarca. Le emittenti ricevono istruzioni precise su musica, tono della programmazione e comunicazioni ufficiali da trasmettere immediatamente in caso di lutto reale. Ed è proprio quel sistema che, per errore, sarebbe stato attivato.

Dopo l’annuncio, Radio Caroline avrebbe sospeso le trasmissioni, seguendo automaticamente il protocollo previsto. Solo successivamente la radio è tornata in onda chiarendo che si trattava di un falso allarme.

Il direttore Peter Moore si è poi scusato pubblicamente “con Sua Maestà il Re e con gli ascoltatori per il disagio causato”.

Come sta davvero Re Carlo III

L’episodio ha inevitabilmente riacceso le ricerche su “come sta Re Carlo” e sulle reali condizioni del sovrano. Al momento, però, non esiste alcuna emergenza legata alla salute del re.

Anzi, proprio nelle ore dell’incidente, Carlo III e Camilla si trovavano in Irlanda del Nord per una visita pubblica, partecipando anche a un evento con un gruppo folk irlandese.

La diffusione della falsa notizia dimostra però quanto ogni indiscrezione sulla Royal Family riesca a trasformarsi in pochi minuti in un caso globale, soprattutto dopo l’ondata di speculazioni che negli ultimi anni ha coinvolto Buckingham Palace.

Perché la notizia è diventata virale

La combinazione tra monarchia britannica, salute del sovrano e annuncio improvviso ha creato il perfetto cortocircuito mediatico. Molti utenti hanno visto comparire online la frase “Re Carlo morto” senza leggere immediatamente le smentite, contribuendo alla viralità del caso.

Anche il fatto che la notizia provenisse da una vera emittente radiofonica ha reso l’errore ancora più credibile agli occhi del pubblico. In poche ore il nome di Carlo III è tornato tra gli argomenti più cercati online.

La storia di Radio Caroline

Fondata nel 1964, Radio Caroline è una delle emittenti più iconiche della storia britannica. Nata per sfidare il monopolio radiofonico della BBC, trasmetteva inizialmente da navi al largo delle coste inglesi, diventando il simbolo delle cosiddette “radio pirata”.

Oggi resta un nome storico della cultura pop britannica, ma l’incidente di queste ore dimostra quanto anche i sistemi più rodati possano trasformarsi in un caso internazionale nel giro di pochi secondi.