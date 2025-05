Meghan Markle può ancora usare il titolo di Sua Altezza Reale?

È bastata un biglietto a riaccendere il dibattito intorno a Meghan Markle. Tutto è cominciato con un’intervista – o meglio, una conversazione amichevole – rilasciata dalla duchessa del Sussex nei giorni scorsi come ospite inaugurale del nuovo podcast di Jamie Kern Lima, fondatrice del celebre brand IT Cosmetics. Meghan si è presentata in modo volutamente semplice: senza trucco, con una felpa, un tono rilassato e sorridente, pronta a parlare di vita quotidiana, maternità e relazioni familiari.

Una conversazione tra donne

Fin dall’inizio, Markle ha chiarito che non si sarebbe trattato di un’intervista formale, ma di un momento di scambio intimo tra due donne, simile a quelli che avvengono tra amiche. Durante l’incontro, Meghan ha raccontato della sua routine con i figli, delle dinamiche domestiche con il principe Harry e del valore che attribuisce alla gentilezza e all’empatia nella vita di tutti i giorni. Nessuna dichiarazione eclatante, nessun attacco velato alla monarchia, nulla che potesse far presagire un caso mediatico. Eppure, la polemica si è accesa poco dopo.

Il cesto della discordia

A far discutere non è stato ciò che Meghan ha detto, ma un gesto successivo al podcast. La duchessa avrebbe infatti voluto ringraziare la padrona di casa con un dono, un cesto regalo accompagnato da una dedica scritta dove la firma recitava «Con i complimenti di Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex». Un dettaglio che non è passato inosservato.

Un titolo che non può essere usato (pubblicamente)

Dal 2020, in seguito all’accordo con la defunta Regina Elisabetta II dopo l’uscita dei Sussex dai doveri ufficiali della Famiglia Reale, Meghan e Harry hanno perso il diritto di utilizzare attivamente il titolo di «Sua Altezza Reale» (Her Royal Highness, HRH), pur mantenendolo formalmente.

La clausola fu stabilita per evitare ambiguità e per segnare un confine chiaro tra gli impegni istituzionali della Corona e le attività private dei duchi.

Proprio per questo motivo, l’uso di quel trattamento da parte di Meghan è stato letto dai sudditi, e da parte della stampa britannica, come un’infrazione dell’accordo.

La risposta ufficiale di Meghan

A seguito dei numerosi articoli in merito all’utilizzo del titolo da parte di Meghan, è arrivata anche la replica dell’ufficio stampa dei Sussex.

Un portavoce ha infatti dichiarato: «Harry e Meghan mantengono i loro titoli di Sua Altezza Reale; tuttavia, per accordo, non li utilizzano per scopi commerciali. Sebbene non usino pubblicamente “Sua Altezza Reale” si è trattato di un favore personale e i loro titoli rimangono. Questo contesto dovrebbe essere accuratamente riportato nei servizi giornalistici».

Una precisazione che intende contenere la polemica, ma che non ha placato del tutto le critiche mosse soprattutto da chi, nel Regno Unito, osserva con attenzione ogni possibile zona grigia nella gestione della loro immagine pubblica.