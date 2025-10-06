Meghan Markle a Parigi per la moda: che gaffe su Lady Diana

La Duchessa di Sussex sa benissimo come fare un’entrata. Quando Meghan Markle ha deciso di riapparire in Europa dopo l’ultima visita in Germania di due anni fa, ha scelto il palcoscenico di Parigi. Qui ogni anno si svolge la Fashion Week, l’evento più in della moda, e in particolare la sfilata di Balenciaga, dove Pierpaolo Piccioli ha debuttato come direttore creativo nella serata di sabato 4 ottobre. I riflettori però hanno deciso di illuminare non modelle e modelli, ma lei, Meghan. In prima fila, avvolta in un completo bianco Balenciaga con camicia di seta, pantaloni coordinati e una mantella scenografica che gridava “guardatemi tutti”. E in effetti così è stato. I flash erano tutti per lei, come ai vecchi tempi quando sfilava sul red carpet di Hollywood durante gli anni di Suits, la serie tv che l’ha resa famosa prima di conoscere il principe Harry.

La serata quasi perfetta

La giornata è quindi iniziata benissimo. Dopo la sfilata, Meghan si è cambiata per la cena: stesso stile, ma in total black con abito lungo senza maniche e mantellina sulle spalle. È stata fotografata mentre saliva sul van per tornare in hotel, sorridente e soddisfatta della serata.

Zero sbavature, almeno in passerella. Infatti, come una vera e propria influencer, Meghan ha deciso di documentare tutto sui social: la vista della Torre Eiffel dal balcone dell’albergo, la messa in piega, la seduta di trucco, snack di omelette e patatine fritte, baci e abbracci col nostro Piccioli che l’aveva invitata, la cena e i piatti gourmet. Poi la serata ha preso una piega a dir poco inaspettata.

Il video incriminato

Nel video che avrebbe dovuto immortalare la sua sera di gloria, la duchessa sembra rilassata sul sedile posteriore dell’auto che sfreccia lungo la Senna e sfiora la vista dell’Arco di Trionfo. Si vedono le luci del Pont Alexandre, poi l’auto si dirige verso il tunnel dell’Alma. Ed è qui che tutto cambia, perché il tunnel è ricordato tristemente per la tragedia che tolse la vita a Lady Diana. Proprio con questo sfondo, la duchessa si immortala in una foto che è stata mal digerita, anzi aspramente criticata dai suoi follower: i piedi con scarpe comprese, appoggiati sul sedile di fronte. I fan non hanno preso decisamente bene quello scatto, visto come mancanza di rispetto verso la madre del principe Harry. Infatti nell’agosto del 1997, in quel tunnel morì tragicamente quella Lady D così amata dal popolo inglese a volte anche più della regina.

I fan non perdonano

Probabilmente non è avvezza alle strade di Parigi, ma difficile pensare lei e soprattutto Harry, non conoscano bene quel tunnel. E i social non accettano scusanti, con commenti che passano dall’incredulità fino a definire Meghan un “demonio” o una moderna American Psycho, quando invece era necessario un momento di silenzio rispettoso.

Non ci sono comunicati stampa ufficiali con scuse o spiegazioni, se non per ricordare che la presenza di Meghan alla sfilata di Balenciaga, è servita per sostenere Piccioli. E così la polemica rimane per ora relegata sui social. Ma tant’è, Parigi resta la Ville Lumière, e Meghan Markle, nel bene e nel male, resta Meghan Markle: capace di far parlare di sé anche quando probabilmente voleva solo godersi una sfilata di moda e la vita parigina. Voleva volare alto a Parigi, ma la gaffe l’ha riportata a terra, con i piedi e le scarpe di lusso nero brillante ben piantati a terra.