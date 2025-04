A Kensington Palace una mostra racconta cinque secoli di moda reale

Fino a novembre, a Kensington Palace, va in scena Dress Codes, la mostra che esplora come i codici di abbigliamento della famiglia reale e della corte abbiano influenzato — e continuino a influenzare — la moda e le abitudini di tutti noi.

Abiti iconici e tesori mai visti prima

La mostra celebra la Royal Ceremonial Dress Collection, una delle raccolte più vaste e preziose di abiti cerimoniali e di corte, che copre oltre 500 anni di storia e viene conservata dalla fondazione indipendente Historic Royal Palaces.

L’esposizione rende così disponibili al pubblico alcuni tra i capi più rappresentativi della monarchia britannica, ma anche tesori meno noti, come abiti indossati da cortigiani, debuttanti, membri dello staff reale e perfino cittadini comuni in occasione di eventi pubblici dedicati alla famiglia reale.

La moda come linguaggio

Dress Codes riflette su come l’abbigliamento segni momenti chiave della nostra vita — matrimoni, lutti, cerimonie pubbliche — e diventi un mezzo per esprimere appartenenza, status e personalità. Un esempio emblematico è l’abito da sposa in damasco di lamé dorato, con tiara e scarpe abbinate, mai esposto prima, realizzato da Madame Handley Seymour per l’onorevole Ursula Mary Lawley nel 1927, alla presenza di Re Giorgio V e della Regina Mary.

Da Elisabetta II a Diana: i capi che hanno fatto la storia

In mostra anche abiti indossati da membri della famiglia reale noti per il loro stile distintivo. Spiccano i vestitini gemelli in cotone a fiori Liberty indossati nel 1936 dalle piccole Elisabetta e Margaret, un raro corpetto nero della giovane regina Vittoria in lutto, e numerosi outfit della principessa Diana, tra cui un tuxedo dress in velluto verde di Catherine Walker e un abito rosso brillante di Bruce Oldfield sfoggiato in Arabia Saudita nel 1986.

Per la prima volta viene esposto al pubblico anche un completo da sera Thea Porter del 1978 appartenuto alla principessa Margaret, insieme a un abito ricamato del designer filippino Jose Pitoy Moreno.

Il duca di Windsor e l’evoluzione della moda maschile

Non manca una sezione dedicata al Duca di Windsor, noto per il suo ruolo pionieristico nello stile maschile moderno. Tra i capi esposti, un abito in tartan Rothesay del 1897, modificato con l’aggiunta di una zip, e un completo in tweed che riflette il suo concetto di “dress soft”, all’insegna della comodità e dell’eleganza informale.

Tra passato e presente: la moda contemporanea

La mostra mette in dialogo il passato con il presente, grazie a nuovi acquisti contemporanei, come l’abito a pois indossato da Vivienne Westwood nel 2006 in occasione della nomina a Dame. Il vestito, insieme al cappello e a una tiara “ribelle”, è stato prestato dalla maison per raccontare l’influenza del suo stile iconico.

Tra gli altri capi moderni: un sherwani con ricami dorati indossato da Sir Aziz Sheikh per la sua investitura nel 2023 e l’abito blu con orecchini gialli scelto da Dame Melinda Simmons, ex ambasciatrice nel Regno Unito in Ucraina, in omaggio alla bandiera del Paese.

I giovani produttori e il futuro della moda

Un’ultima sala della mostra è dedicata alla moda contemporanea reinterpretata dai più giovani. Per la prima volta, Historic Royal Palaces ha coinvolto tre gruppi giovanili locali in un progetto creativo durato un anno, che ha visto 25 ragazzi tra i 14 e i 17 anni lavorare come «Young Producers». Il risultato sono nuove creazioni, ispirate ai capi della collezione reale, realizzate attraverso laboratori di moda, musica e storytelling.

Come ha spiegato il curatore Matthew Storey: «Lavorare con i Young Producers ci ha mostrato quanto siano ricche e significative le storie legate a questi abiti – dal personale al politico – e come possano ancora oggi ispirare la creatività delle nuove generazioni». Una mostra che, ancora una volta, conferma Kensington Palace come luogo simbolo della moda reale».