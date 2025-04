Kate Middleton, la morning routine da principessa è senza cellulare (e possiamo copiarla tutti)

Quando si pensa alla mattina tipo di un membro della famiglia reale, ci si immagina forse una sequenza di rituali esclusivi, assistenti personali e colazioni regali. E invece, la Principessa del Galles Kate Middleton sorprende tutti con un inizio di giornata sobrio, essenziale e – soprattutto – disconnesso. Sì, perché uno dei capisaldi della sua routine è proprio tenere il telefono spento.

A raccontare come si svolgono le sue prime ore della giornata è Anne Simmons, per anni al servizio della casa reale. In un’intervista recente ha svelato al portale Edit Suits alcuni dettagli interessanti. La principessa, infatti, si sveglia prima dei suoi figli – George, Charlotte e Louis – per ritagliarsi un momento tutto suo, lontano da rumori e notifiche.

«Kate ama iniziare la giornata con calma, bevendo una tazza di tè davanti alla finestra e lasciando lo smartphone da parte. Niente caos o frenesia, solo tranquillità e una cura attenta della sua routine personale», ha spiegato Simmons.

Una routine semplice ma potente. Niente scroll compulsivo sui social, nessun bombardamento di notifiche o mail da leggere a occhi ancora mezzi chiusi. Solo qualche gesto beauty (pochi prodotti scelti con cura), trucco naturale curato da lei stessa, attenzione particolare ai capelli – a quanto pare una vera e propria ossessione – e un’atmosfera di ordine che sembra già di per sé rigenerante.

Un’abitudine così semplice – quella di tenere lontano il telefono al mattino – può sembrare banale, ma ha effetti sorprendenti sul benessere.

Tenere il cellulare spento appena svegli fa davvero la differenza: aiuta a non iniziare la giornata in affanno, lascia alla mente il tempo di “accendersi” con gradualità, riduce lo stress e migliora l’umore. Anche solo dieci minuti in cui si rimane offline – magari sorseggiando qualcosa di caldo davanti alla luce naturale del mattino – possono influire positivamente sull’energia con cui si affronta il resto della giornata.

In fondo, non serve vivere a Kensington Palace per regalarsi una mattinata più slow. Basta prendere spunto da Kate: mettere in pausa il telefono e mettere al centro se stessi.