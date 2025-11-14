Kate Middleton e Meghan Markle, scontro di Natale tra il concerto e lo speciale Netflix

Natale si avvicina anche per la famiglia reale britannica e si tinge di competizione mediatica. Le festività del 2025 vedono Kate Middleton e Meghan Markle protagoniste di due appuntamenti separati, ma che si contenderanno l’attenzione del pubblico. Da una parte il tradizionale concerto all’Abbazia di Westminster, dall’altra uno speciale televisivo su Netflix che porta la firma della duchessa di Sussex.

Il quinto concerto di Kate

L’Abbazia di Westminster apre le sue porte per ospitare Together at Christmas, giunto alla quinta edizione sotto la direzione artistica della principessa del Galles. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre e coinvolgerà circa 1.600 persone in una celebrazione incentrata sul concetto di “amore in tutte le sue forme”, questo il messaggio scelto personalmente da Kate.

Sul palco saliranno la premio Oscar Kate Winslet, l’attrice e cantante Hannah Waddingham (la Rebecca di Ted Lasso), Dan Smith dei Bastille e l’attore Chiwetel Ejiofor. Il celebre coro dell’Abbazia di Westminster darà voce a classici e moderni natalizi, mentre aa rete ITV1 e la piattaforma ITVX documenteranno l’evento per una trasmissione prevista la sera della Vigilia, il 24 dicembre, seguita da una replica durante la mattinata di Natale.

Per Kate Middleton, questo concerto rappresenta molto più di un semplice appuntamento istituzionale: la principessa ha seguito personalmente ogni fase organizzativa dopo aver completato il ciclo di chemioterapia e ricevuto la conferma della remissione.

La serata includerà anche un tributo a Katharine, la Duchessa di Kent, figura storica della nobiltà britannica scomparsa a 92 anni il 4 settembre scorso, che verrà ricordata con le esibizioni dei giovani musicisti di Future Talent, l’organizzazione benefica che porta la sua firma.

Lo speciale Netflix di Meghan

Due giorni prima del concerto londinese, il 3 dicembre, Meghan Markle lancerà su Netflix lo speciale natalizio di With Love, Meghan. L’appuntamento propone un viaggio nei preparativi delle festività riletti secondo la visione della duchessa di Sussex, con suggerimenti su decorazioni e ricette culinarie declinate nel suo stile.

Le riprese sono state realizzate in una villa affittata nelle vicinanze di Montecito, California, dove i Sussex hanno stabilito la loro residenza, e non all’interno della loro abitazione privata come alcune indiscrezioni iniziali avevano suggerito. La decisione di collocare il debutto dello speciale appena 48 ore prima del concerto di Kate ha generato discussioni sull’intenzionalità di questa sovrapposizione, alimentando le interpretazioni di chi vi legge una strategia mirata.

La gaffe con la visita di Stato

Le coincidenze non si fermano qui. La scelta del 3 dicembre da parte di Meghan Markle è stata definita l’ennesima gaffe, ma strategica. Quella stessa data coincide infatti con la visita di Stato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Londra, ospitato da Re Carlo III a Windsor. È la prima visita presidenziale tedesca nel Regno Unito dopo 27 anni e riveste quindi un particolare rilevanza internazionale. Il calendario delle visite di Stato vengono pianificate con mesi di anticipo e sono facilmente consultabili per evitare anche sovrapposizioni, portando alcuni a intravedere un tentativo deliberato di sottrarre visibilità dagli eventi ufficiali della famiglia reale britannica.

La competizione mediatica tra Kate e Meghan continua ad alimentare l’interesse del pubblico, e di certo movimenterà il Natale non solo con le voci musicali di cori e reali, ma tingendolo anche di rosso Netflix.