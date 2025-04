Kate Middleton e William d’Inghilterra, il viaggio in Scozia è romanticissimo

L’immagine dell’anniversario di nozze del principe William e di Kate è quella di un abbraccio affettuoso tra due innamorati, immersi nella natura selvaggia e autentica della Scozia. «Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome». Firmato: W&C.

Bellissimo essere tornati sull’isola di Mull, e grazie a tutti per un’accoglienza così calorosa: così hanno scritto i principi del Galles, tornati nei luoghi che nel 2005 li avevano visti studenti all’università di St Andrews.

Kate è apparsa raggiante e in forma smagliante durante il suo primo impegno pubblico ufficiale di primavera, dopo la pausa pasquale trascorsa con la famiglia ad Anmer Hall, la residenza dei principi di Galles nel Norfolk, vicino a Sandringham. La principessa, vestita con un blazer abbinato a una camicia di jeans, ha mostrato un’energia e una freschezza che l’hanno fatta apparire ringiovanita, quasi tornata la ragazza degli anni universitari, quando muoveva i primi passi accanto a William.

Catherine, principessa del Galles, si mostra così sorridente davanti all’obiettivo, confermando una piena ripresa dopo la malattia che l’aveva colpita un anno fa. Era il 16 gennaio 2024 quando Kensington Palace annunciava il suo ricovero alla London Clinic. Un periodo difficile, segnato dalla lotta contro il cancro, superato con forza e riservatezza. A gennaio di quest’anno, durante una visita al Royal Marsden di Chelsea, ospedale d’eccellenza per la cura oncologica, la principessa ha dichiarato di essere «in remissione».

Per celebrare il loro 14° anniversario di matrimonio, William e Kate hanno scelto l’isola di Mull e successivamente quella di Iona, nell’arcipelago delle Ebridi, tanto amato dalla regina Elisabetta II. È stata la prima apparizione pubblica in coppia dopo le vacanze pasquali: un ritorno atteso, che ha mostrato una principessa ritemprata, pronta a riprendere appieno gli impegni ufficiali.

A colpire è stato anche il look rinnovato di Kate: capelli più chiari e senza i caratteristici boccoli che l’accompagnavano dal Royal Wedding del 2011. In Scozia, la coppia reale porta il titolo di duchi di Rothesay, e William, come principe di Galles, ha ereditato anche quello di Lord of the Isles. Proprio su Mull, per ricordare il giorno del loro matrimonio, i principi hanno presentato nuovi progetti sociali sostenuti dalla loro Royal Foundation.

Durante il soggiorno, Kate ha anche rivelato un lato artistico poco noto, che la accomuna al re Carlo – appassionato di acquerelli – e al principe Filippo, che amava dipingere a olio. La principessa ha completato un murales in una delle strutture per l’infanzia restaurate e ampliate grazie al contributo della Royal Foundation.

Presto la vedremo di nuovo in pubblico per due importanti appuntamenti primaverili dell’agenda reale di re Carlo. Il primo è previsto per l’8 maggio, con le celebrazioni a Buckingham Palace e in tutta Londra per l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa. Il re aveva già anticipato questo evento durante il discorso alle Camere riunite a Montecitorio, in occasione della sua visita di Stato in Italia, ricordando anche il coraggio di Paola Del Din nella Resistenza e l’importanza della cooperazione tra Regno Unito e Italia.

Infine, a fine maggio, Kate sarà in prima fila accanto a William per accogliere il presidente Emmanuel Macron, in visita di Stato a Londra. Un incontro simbolico, che rappresenta la visita di restituzione dopo quella dei sovrani Carlo e Camilla a Parigi nel settembre 2023.