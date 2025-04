Dove tutto è cominciato: William e Kate tornano a Mull, vent’anni dopo

Erano andati per la prima volta vent’anni fa, quando erano ancora due giovani studenti universitari innamorati. Ieri ci sono tornati, in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio. William e Kate hanno un legame profondo con la Scozia, in particolare con l’isola di Mull. In viaggio ufficiale come duca e duchessa di Rothesay – il titolo riservato all’erede al trono e consorte in terra scozzese – hanno trascorso la giornata a Tobermory, dove hanno visitato il centro comunitario di Aros Hall, beneficiario di un finanziamento per la ristrutturazione da parte della Royal Foundation del Galles. Lì si sono anche cimentati in alcune attività pratiche, come dipingere e inchiodare pannelli in legno, con la principessa che ha scherzato raccontando di aver ricevuto in regalo una motosega per Natale.

Durante la visita di due giorni, hanno fatto tappa anche a un mercato artigianale per approfondire temi legati all’agricoltura sostenibile e all’accoglienza locale, incontrato le guardie forestali dell’isola e partecipato a un laboratorio educativo all’aperto con una classe scolastica.