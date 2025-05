Kate Middleton e Meghan Markle, la verità sull’inizio della faida: «Piangevano sconvolte»

Tornano a far parlare di sé le tensioni tra Meghan Markle e Kate Middleton, e stavolta al centro della scena c’è un dettaglio che ha segnato, secondo fonti vicine a Palazzo, l’inizio della loro frattura: l’abito della principessa Charlotte per il matrimonio tra l’ex attrice e il principe Harry.

Secondo le rivelazioni contenute nel nuovo libro di Tom Quinn, Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, sarebbe proprio questo il momento in cui tutto ha cominciato a incrinarsi. Un membro dello staff reale ha raccontato che le due cognate sarebbero scoppiate in lacrime dopo un litigio sul vestito indossato da Charlotte nel 2018, durante le nozze dei Sussex.

«Tutti i giornali e i commentatori hanno sbagliato», ha spiegato l’anonimo collaboratore al biografo reale. «La verità è che, come in molti di questi litigi tra sorelle, fratelli o persino cognate, entrambe le parti erano davvero sconvolte». Non è chiaro se la discussione fosse legata al modello, al colore o alla taglia dell’abito, ma ciò che è certo è che entrambe rimasero profondamente colpite. «La verità è che durante le discussioni sull’abito delle damigelle, Meghan ha detto alcune cose di cui si è pentita e Kate ne ha dette altre di cui si è pentita in seguito, ma è successo tutto nella foga del momento», ha aggiunto la fonte.

Pochi mesi dopo il matrimonio, iniziarono a circolare voci sempre più insistenti su una rottura tra Meghan e Kate. E fu nel 2021, durante la celebre intervista con Oprah Winfrey, che Markle decise di rispondere pubblicamente alle speculazioni: secondo la sua versione, fu Kate a farla piangere. L’ex attrice, allora 43enne, non entrò troppo nei dettagli, ma confermò che l’oggetto del contendere erano proprio gli abiti delle damigelle, un episodio che l’aveva «davvero ferita».

Ma se a tenere viva la faida tra Meghan e Kate ci sono i retroscena di corte, a rincarare la dose ci pensa anche la famiglia Markle.

A parlare apertamente del rapporto tra la duchessa, il principe Harry e Kate Middleton è stato Thomas Markle Jr, fratellastro di Meghan, intervenuto davanti alle telecamere di Talk TV. Le sue parole sono state nette: “Meghan ha rovinato Harry”. Secondo lui, il principe sarebbe manipolato: “Non saprebbe mai cosa dire e pensa che se non dirà quello che si aspetta lei, finirà nei guai”.

E ancora: “In cinque o sei anni Meghan ha cambiato Harry, e non lo ha cambiato per il meglio, ma in peggio. Secondo me sta giocando con la sua vita”. Dopo aver visto l’intervista del principe alla BBC, rilasciata dopo la sconfitta in tribunale contro il Ministero dell’Interno britannico – che lo ha obbligato a pagarsi la scorta personale durante le visite nel Regno Unito – Thomas Markle Jr ha detto la sua: “Lui è confuso, ha dei problemi ed è molto triste da vedere”.

Secondo la sua versione, Meghan avrebbe “costruito una vita su misura”, mirata a diventare una “nuova Lady Diana”, mentre Harry si sarebbe smarrito: “Non ha un obiettivo nella vita e lei lo ha rovinato”. Il conduttore della trasmissione ha dato man forte a queste accuse, mentre il fratellastro ha rincarato la dose: “Meghan è così invidiosa di Catherine. È lei che ha portato via Harry, ha creato tutti questi problemi e dà la colpa agli altri per appagare il suo narcisismo”. La dipinge come una donna che “vuole sempre passare per vittima”.

Il quadro familiare si completa con il fatto che né Thomas Markle né il fratello hanno accesso ai piccoli Archie e Lilibet, un destino che condividono con re Carlo III. Harry ha fatto sapere chiaramente che, senza una scorta garantita dal governo britannico, non porterà i figli nel Regno Unito per motivi di sicurezza.