Home » Personaggi » Reali » Il duca di Sussex commenta i legami familiari: William e Harry a Londra ma separati

Antonella Trezzi
Nonostante la vicinanza fisica nella capitale britannica, i due fratelli mantengono impegni separati e resta incerta la possibilità di un incontro privato.

In occasione della cerimonia di premiazione della charity WellChild, che sostiene bambini e giovani gravemente malati, il duca di Sussex ha scherzato con uno dei vincitori, Declan Bitmead, 17 anni, parlando della vita scolastica condivisa con il fratello minore. Quando il ragazzo gli ha raccontato di frequentare la stessa scuola del fratello, Harry ha sorriso e commentato che questo a volte può rendere il rapporto “challenging (difficile)”.

La battuta, pronunciata con tono leggero, assume inevitabilmente un significato più ampio se letta alla luce della distanza che da tempo separa Harry dal resto della famiglia reale, in particolare dal fratello William. Sebbene entrambi si trovino attualmente a Londra, i due stanno portando avanti impegni istituzionali separati, senza alcun segnale di un riavvicinamento pubblico. Non è chiaro se la permanenza britannica di Harry potrà tradursi in un incontro privato tra i fratelli, e la mancanza di conferme ufficiali alimenta il senso di incertezza.

