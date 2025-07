Meghan Markle e Harry d’Inghilterra scaricati (anche) da Netflix

Dopo cinque anni di collaborazione, il contratto tra Netflix e i Duchi di Sussex, firmato nel settembre 2020 e stimato intorno ai 100 milioni di dollari, non sarà rinnovato alla sua scadenza, prevista per settembre 2025. A riportarlo è The Sun, confermato da fonti interne a People, che parlano di una decisione consensuale, priva di attriti, in linea con un più ampio cambiamento strategico all’interno della piattaforma streaming.

Un sodalizio produttivo, ma altalenante

L’accordo con Archewell Productions, la società fondata da Harry e Meghan, prevedeva la realizzazione di documentari, serie, film e contenuti per l’infanzia. Il debutto è stato esplosivo: la docuserie Harry & Meghan del 2022 è tuttora il documentario più visto nella storia di Netflix al momento del lancio. Ma dopo quel picco iniziale, i risultati si sono rivelati più modesti. Il lifestyle show With Love, Meghan, seppur ben accolto, si è posizionato solo al 383° posto nel più recente Engagement Report con 5,3 milioni di visualizzazioni, mentre Polo, prodotto da Harry, ha registrato numeri decisamente inferiori (500.000 views).

Strategie che cambiano, senza rancori

Fonti vicine alla produzione sottolineano come la scelta di non rinnovare il contratto rientri in una revisione interna di Netflix, che si sta allontanando da accordi multi-progetto molto onerosi. Un destino analogo è toccato alla collaborazione con la Higher Ground di Barack e Michelle Obama, ora trasformata in un accordo “first look” meno vincolante. «Non c’è animosità da nessuna delle due parti, le cose hanno semplicemente fatto il loro corso», ha dichiarato una fonte a The Sun.

Un addio, non una rottura

Nonostante la chiusura formale del contratto, la possibilità di future collaborazioni resta aperta. La seconda stagione di With Love, Meghan è già stata girata e sarà disponibile su Netflix nell’autunno 2025, con la partecipazione, tra gli altri, di Chrissy Teigen e la regia di Michael Steed. Inoltre, As Ever, il lifestyle brand di Meghan lanciato in parallelo alla serie, vede proprio in Netflix un partner commerciale passivo, attraverso la sua divisione CPG.