Harry (forse) ritrova il padre Carlo e già sogna di portare Archie e Lilibet dal nonno

Dopo 19 mesi il principe e il re si sono rivisti a Londra: un incontro breve ma sereno che apre a nuovi scenari familiari, nonostante il gelo con William

Cinquantaquattro minuti. Tanto è durato l’incontro tra il principe Harry e re Carlo a Clarence House, la residenza londinese del sovrano. Un tè, qualche parola scambiata in privato, nessun dettaglio rivelato. Eppure, per la famiglia reale britannica, questo incontro segna un passaggio simbolico: il ritorno del secondogenito in patria dopo 19 mesi e la possibilità concreta di un dialogo con suo padre. «Il principe è stato felicissimo di esser tornato nel Regno Unito» ha dichiarato il suo portavoce, lasciando intendere che l’atmosfera, questa volta, sia stata più distesa del previsto.

Un’assenza che pesa: Meghan e i figli

All’appuntamento Harry si è presentato da solo, con Meghan rimasta a Montecito insieme ad Archie e Lilibet. Ma proprio i due bambini sono entrati nei pensieri del duca di Sussex subito dopo il colloquio: il suo piano è ora quello di farli incontrare con il nonno, re Carlo. Un’idea che fino a poco tempo fa sembrava utopica, oggi appare più vicina. Il principe, a detta dei suoi collaboratori, è deciso a costruire un nuovo ponte familiare, anche per il futuro dei suoi figli.

Il gelo con William e Kate

Se con il padre si intravede uno spiraglio di riconciliazione, con il fratello maggiore la frattura resta profonda. William e Kate Middleton hanno scelto di non incrociare Harry durante la sua visita londinese, facendo di tutto per evitare occasioni pubbliche di incontro. La tensione resta dunque irrisolta, con il duca di Sussex che da tempo punzecchia l’erede al trono: «Avere un fratello è un grattacapo», aveva dichiarato ironicamente.

La visita in onore della regina Elisabetta

La trasferta londinese di Harry non nasceva solo per la famiglia. Il duca era in città per rendere omaggio alla regina Elisabetta, tre anni dopo la sua scomparsa. Una ricorrenza che ha avuto il sapore del dovere e dell’affetto, ma che ha anche offerto l’occasione per un passo verso la riappacificazione con Carlo. Un’opportunità, forse, colta al volo anche grazie alla discreta regia dei rispettivi staff, che nei mesi scorsi si erano incrociati in un club privato di Londra.

Verso una nuova pagina?

Non è dato sapere cosa si siano detti padre e figlio dietro le porte chiuse di Clarence House. Se ci siano stati abbracci o vecchie recriminazioni resterà un mistero. Ma il sorriso di Harry all’uscita e il suo «Sta benone, grazie molte» lasciano immaginare che stavolta le distanze possano davvero ridursi. Un seme di riconciliazione che il duca vuole far crescere anche attraverso i suoi figli: Archie e Lilibet come chiave di un futuro meno diviso.