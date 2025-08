Eliza Spencer, Harriet Sperling e Talita von Fürstenberg: tutto sui fidanzamenti reali della stagione

Agosto, tradizionalmente il mese delle vacanze, quest’anno è anche il mese dei grandi annunci romantici in casa reale. Sarà il caldo che scalda i cuori o l’atmosfera più distesa dell’estate, ma nei primi tre giorni del mese ben tre giovani aristocratiche hanno mostrato con orgoglio il loro nuovo anello di fidanzamento sui social. Un’ondata di proposte di matrimonio che trasforma le ferie in un vero “royal engagement season”.

Eliza Spencer e Channing Millerd

A inaugurare questa scia di lieti annunci è stata la biondissima Eliza Spencer, nipote di Lady Diana e figlia del conte Charles Spencer. Sullo sfondo da cartolina dell’isola di Santorini, al tramonto, tra fiori rosa, candele, champagne e vista mozzafiato sul mare, l’imprenditore britannico Channing Millerd si è inginocchiato nella posa più classica per chiederle la mano.

Eliza, in abito rosso e infradito, ha mostrato con gioia un diamante a goccia all’anulare sinistro, scrivendo nella didascalia di Instagram: «Per sempre e per sempre», con un cuore rosso. Millerd ha condiviso lo stesso momento, scegliendo come colonna sonora una versione strumentale di Stand By Me.

In un’intervista a Hello! Lady Eliza aveva già rivelato che il matrimonio era «qualcosa di cui avevano discusso a lungo»: «Ci sosteniamo nella crescita personale e nelle carriere, ma quando arriverà il momento sarà incredibilmente speciale».

Sui dettagli delle nozze, ancora nessuna certezza, anche se a marzo aveva anticipato: «Ci piace l’idea di un matrimonio all’estero. L’Italia ci attrae tantissimo, in particolare un luogo sul mare, così romantico. Ma anche la Spagna ha quel fascino costiero che adoriamo».

Tra le prime a congratularsi, la sorella gemella Lady Amelia Spencer, entusiasta: «La notizia più bella di sempre! Non potrei essere più felice per voi due! LA MIGLIORE NOTIZIA DEL MONDO. Vi amo entrambi con tutto il cuore. La coppia perfetta e un fidanzamento da sogno.» Anche la sorella maggiore Lady Kitty Spencer ha espresso affetto e gioia via Instagram Stories: «Sono così felice per voi e vi amo tantissimo entrambe».

Nessuna reazione pubblica invece dal padre, il conte Charles Spencer, che non era presente ai matrimoni delle altre due figlie e, secondo indiscrezioni, non avrebbe rapporti distesi con le figlie nate dal matrimonio con l’ex modella sudafricana Victoria Lockwood.

Peter Phillips e Harriet Sperling

Il maggiore tra i nipoti della regina Elisabetta, Peter Phillips, è di nuovo pronto a convolare a nozze. Proprio come per il suo primo matrimonio con la canadese Autumn Kelly (2008), il figlio della principessa Anna ha affidato l’esclusiva dell’annuncio a Hello!, che ha diffuso le foto della coppia su tutti i canali.

La futura sposa è Harriett Sperling, infermiera bionda come Autumn e come Lindsay Wallace, la compagna che Peter ha frequentato dopo il divorzio nel 2021. I due si sarebbero conosciuti grazie alla figlia maggiore di Peter, Savannah (14 anni, ha anche Isla, 13), amica della figlia di Harriett, coetanea.

L’annuncio ufficiale è arrivato l’1 agosto, con la benedizione entusiasta di entrambe le famiglie. La coppia, insieme da circa un anno, è stata spesso vista agli eventi reali, compreso il Royal Ascot, quando Harriett ha preso parte alla processione reale in carrozza dietro re Carlo e la regina Camilla.

Talita von Fürstenberg e Rocco Brignone de Brabant

La terza protagonista di questa maratona di fidanzamenti è Talita von Fürstenberg, erede di due potenti dinastie: i von Fürstenberg, famiglia nobiliare europea con ramificazioni principesche, e i Miller, legati alle élite internazionali. Figlia di Alexander von Fürstenberg (nipote di Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni) e Alexandra Miller, è anche nipote della celebre stilista Diane von Fürstenberg.

Il promesso sposo è l’italiano Rocco Brignone de Brabant, figlio di una nobildonna di origini greco-belghe e di un miliardario del settore hotellerie. La proposta è arrivata dopo cinque anni insieme, durante una vacanza. Diane von Fürstenberg ha celebrato la notizia postando uno scatto della coppia con l’anello in primo piano.

La data delle nozze non è ancora stata rivelata, ma è facile immaginare che l’abito da sposa sarà firmato da una mano di famiglia… e di alta moda.