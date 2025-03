Ballo della Rosa 2025: i look dei reali monegaschi tra eleganza e glamour

Il 29 marzo 2025 si è tenuto il prestigioso Ballo della Rosa, uno degli eventi più attesi del calendario monegasco.

Quest’anno, la Principessa di Hannover, Presidente della Fondazione Princesse Grace, ha scelto il tema «Sunset» e ha affidato ancora una volta la direzione artistica al celebre Christian Louboutin. Il designer francese ha così trasformato la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo in un angolo di paradiso caraibico, creando un’atmosfera da sogno con un’allestimento ispirato ai tramonti tropicali.

I partecipanti hanno attraversato un lussureggiante paesaggio esotico, disseminato di rose e fiori tropicali, per raggiungere il Monaco Sunset Bar, un caffè da spiaggia che ha fatto da cornice alla serata.

Tra luci soffuse e colori caldi, gli ospiti hanno potuto immergersi in un’esperienza sensoriale unica, accompagnata da ritmi caraibici e reggaeton che, nel corso della notte, hanno acceso la pista da ballo.

Per l’allestimento sono stati utilizzati 750 metri di tovaglie, 900 vasi, 900 candele e oltre 60 artisti si sono esibiti per intrattenere i presenti. Nell’ottica di un impegno concreto verso l’eco-responsabilità, la maggior parte delle decorazioni verrà riutilizzata o donata a piccole compagnie teatrali e associazioni locali.

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, tra cui la coreografa andalusa Blanca Li, che ha regalato una performance densa di emozione e innovazione. L’accompagnamento musicale è stato affidato a gruppi iconici come l’Ebony Steel Band, noto per la sua straordinaria reinterpretazione della tradizione musicale caraibica, e il collettivo Kozéika Panam, che ha portato in scena un mix travolgente di ritmi Gwoka, Senjan e Gwosiwo. Ethnick’97 ha celebrato i suoi 25 anni di storia con un’esibizione vibrante, mentre l’energia travolgente degli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay ha fatto ballare tutti i presenti sulle note del funk più puro. A chiudere la serata ci ha pensato DJ Carla Genus, con una selezione musicale che ha fuso dancehall, shatta e hip-hop.

La tradizionale tombola in favore della Fondazione Princesse Grace ha visto in palio premi di straordinario valore, tra cui un collier in oro bianco e diamanti, un viaggio su un jet privato, borse di lusso e soggiorni esclusivi nei più prestigiosi hotel di Monte-Carlo. La serata, simbolo di eleganza e generosità, ha ribadito ancora una volta il suo impegno nel sostenere le cause benefiche promosse dalla Fondazione.

Anche gli abiti degli ospiti hanno riflettuto l’incanto del tema «Sunset», con una palette di colori caldi e sfumature luminose ispirate ai tramonti tropicali. Tra creazioni sartoriali impreziosite da dettagli scintillanti e silhouette fluide dal fascino etereo, il Ballo della Rosa 2025 si è trasformato in una vera passerella. Ecco i più belli.