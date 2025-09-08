Pier Silvio Berlusconi si conferma al vertice della classifica Top Manager Reputation

lunedì 8 settembre 2025

Redazione Panorama
Pier Silvio Berlusconi resta al vertice della classifica Top Manager Reputation, confermandosi leader del settore media e simbolo di stabilità manageriale

Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la migliore reputazione online. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese monitora visibilità e autorevolezza digitale dei principali amministratori delegati.

Dal 2020 a oggi la prima posizione della classifica è stata occupata in prevalenza da manager della finanza, dell’energia e della moda. La conferma di Berlusconi al vertice rappresenta quindi un risultato significativo per il settore dei media.

Il percorso è consolidato: da 2 anni consecutivi guida il comparto media e da 25 mesi è stabilmente presente nella top ten generale. Un riconoscimento che riflette la continuità della sua leadership e il posizionamento di MFE–MediaForEurope, impegnata in un progetto industriale orientato alla crescita internazionale e al rafforzamento della propria presenza sul mercato italiano ed europeo.

