Italia, caccia al record di medaglie Tocca subito a Franzoni e Paris

Il record di medaglie conquistate in una Olimpiade invernale l’Italia l’ha realizzato a Lillehammer nel 1994 quando la delegazione azzurra ne portò a casa 20. Ma le gare allora erano soltanto 61 mentre a Milano Cortina saranno 116 e se a ciò aggiungiamo il fatto che il team Italia è considerato fortissimo in molte discipline ecco che sperare di battere il record ottenuto 32 anni fa non è impossibile. La caccia alle medaglie parte e la prima occasione sarà lo sci alpino dove sia gli uomini che le donne sono fortissimi. E una partenza lanciata potrebbe scatenare l’entusiasmo di tutti gli azzurri che saranno trascinati

Franzoni e Paris, Goggia e Brignone

Sabato a Bormio verrà assegnato il primo titolo olimpico e la squadra azzurra lanciatissima all’appuntamento. Ottimi riscontri nelle prove cronometrate in questi giorni e grandi risultati ottenuti in coppa del Mondo con due punte di diamante: Giovanni Franzoni e Dominique Paris, il giovane e l’esperto. L’esplosione di Franzoni in questa stagione è stata clamorosa con le vittorie in superG a Wengen e nella libera di Kitzbuhel. Ma con l’avvicinarsi all’appuntamento olimpico tutti i ragazzi della velocità hanno dimostrato un’ottima condizione. Paris sulla pista Stelvio ha vinto sei volte in discesa libera e una volta in SuperG. Praticamente è casa sua, ma occhio anche a Mattia Casse e Florian Scheiber che nell’ultima prova hanno realizzato i due migliori tempi. E le stesse sensazioni le vivranno le ragazze impegnate a Cortina.In particolare Sofia Goggia che sull’Olympia delle Tofane ha già dato spettacolo e vinto quattro volte in discesa libera. E’ piena di incognita invece la vigilia di Stefania Brignone, la campionessa del mondo in carica ha dimostrato di aver superato l’infortunio ma di essere più a suo agio nel Gigante.

Fontana per il dodicesimo podio

Una delle grandi stelle della squadra azzurra è Arianna Fontana che nello short track andrà a caccia del dodicesimo podio olimpico e ottime possibilità di medaglie le ha anche Pieter Siegl, mentre sulla pista lunga, hanno ottime possibilità di salire sul podio i campioni del mondo Davide Ghiotto (10.000), Andrea Giovannini (Mass Start), poi insieme nel terzetto dell’inseguimento a squadre, oltre a Francesca Lollobrigida (Mass Start).

Moioli vuole un altro oro

Nello snowboard (le gare si svolgeranno a Livigno) schieriamo una punta di diamante come Michela Moioli, storico primo oro azzurro a PyeongChang 2018, che sogna l’impresa dopo essere tornata ai vertici mondiali, anche nel misto con Lorenzo Sommariva.E poi c’è l’eterno Ronald Fischnaller che a 45 anni disputerà la sua settima olimpiade e nel gigante parallelo insieme a Bormolini, Felicelli e March può darci una gioia. Questa edizione sarà l’ultima Olimpiade alla quale parteciperà Dorothea Wierer che con Lisa Vitozzi punta ad un grande risultato nel biathlon, disciplina nella quale ha ottime speranze di salire sul podio anche Tommaso Giacomel. Nel curling a Cortina partiamo addirittura favoriti con i campioni olimpici e mondiali di doppio misto Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo la storica impresa di Pechino 2022. Chiuderà qui la carriera anche il fondista Federico Pellegrino che sogna una medaglia in coppia con Elia Barp.