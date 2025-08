Negli ultimi anni la classifica dei top manager italiani più influenti online è rimasta appannaggio di figure legate a finanza, energia o moda. Oggi, però, il settore media conquista il podio più alto, segnando un cambio di rotta storico: Pier Silvio Berlusconi raggiunge il primo posto nella rilevazione mensile dell’Osservatorio Top Manager Reputation, scalzando i nomi dei comparti tradizionalmente dominanti.

Un traguardo che cambia gli equilibri

Per la prima volta negli ultimi cinque anni, un esponente del settore media raggiunge il vertice della classifica nazionale sulla reputazione online dei top manager italiani. A firmare il sorpasso è Pier Silvio Berlusconi, che conquista il primo posto secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Top Manager Reputation, il monitoraggio mensile che misura visibilità, autorevolezza digitale e percezione pubblica degli amministratori delegati.

Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante: fino a oggi, la vetta era rimasta saldamente nelle mani di figure provenienti da ambiti più tradizionalmente dominanti come finanza, energia o moda. L’ingresso del comparto media ai massimi livelli della reputazione manageriale testimonia la crescente centralità del settore nella scena economica nazionale.

La strategia vincente di MFE-MEDIAFOREUROPE

Berlusconi raggiunge questo traguardo dopo un percorso continuo di posizionamento: 23 mesi consecutivi in testa nel proprio settore e oltre un anno stabile nella top ten assoluta. A contribuire, da un lato, i risultati ottenuti da Mediaset nell’innovare l’offerta televisiva con contenuti di qualità e forte impatto popolare; dall’altro, la visione strategica di MFE-MEDIAFOREUROPE, oggi tra i pochi gruppi italiani capaci di espandersi in Europa mantenendo un’identità industriale autonoma.

In un panorama in cui molte imprese italiane vengono acquisite da soggetti stranieri, MFE rappresenta una realtà in controtendenza: rafforza la propria presenza sui mercati internazionali continuando a generare valore in Italia.

Il primo posto di Pier Silvio Berlusconi non è solo un dato simbolico, ma la fotografia di un’impresa che, attraverso investimenti, coerenza e solidità, compete da protagonista nel sistema Europa.