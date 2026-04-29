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Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 100 pacchi alimentari: “Sono grato alla Liguria”

Redazione
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In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha voluto accompagnare la celebrazione con un gesto concreto di solidarietà: cento pacchi alimentari saranno destinati nei prossimi giorni a famiglie indigenti dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Nel corso della serata, l’amministratore delegato e presidente di MFE ha condiviso alcune riflessioni personali sul momento che sta vivendo: «Oggi per me è un compleanno bellissimo e mi rendo conto ancora di più di quanto io sia fortunato. Sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa».

Un pensiero che si è poi allargato al legame con il territorio ligure e, in particolare, con Portofino: «Oggi è un compleanno speciale: sono qua, nella nostra amata Portofino, che è uno dei posti più belli di tutto il mondo. Ma soprattutto le persone di Portofino, con cui noi abbiamo legato, tutti i cittadini. Persone speciali, persone di grande valore. Portofino è bella, ma porta con sé anche il valore della tradizione, il valore del lavoro, tutti i valori umani che pochi conoscono. Vi assicuro che questo posto è incredibile».

Infine, un ringraziamento sentito rivolto alla comunità locale e ai territori vicini: «Vi voglio dire grazie. Grazie per come avete accolto me e tutta la mia famiglia. Non è un grazie di cortesia, di garbo, di educazione: è un grazie nel vero senso della parola: la gratitudine. Io sono grato per come ci fate sentire il vostro affetto. Anche questo è un valore unico. E quindi grazie, con tutto il mio cuore, a Portofino, a Rapallo, a Santa Margherita, a tutta la Liguria».

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