Nanni Moretti ricoverato in terapia intensiva per un infarto

Il regista e attore Nanni Moretti, 71 anni, è stato colpito da un infarto e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. L’operazione, realizzata con successo, ha avuto lo scopo di stabilizzare la sua condizione e di salvargli la vita. Dopo l’intervento, il regista è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica, dove i medici monitorano attentamente il suo stato di salute. Al momento, le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata.

Moretti, che è un’icona del cinema italiano, ha già avuto un altro infarto il 1 ottobre dell’anno scorso, alla vigilia della presentazione del suo film “Vittoria” a Napoli. In quell’occasione, nonostante le difficoltà, aveva voluto rassicurare i suoi numerosi fan con un messaggio video in cui spiegava di non essere presente all’evento a causa del malessere. «Mi dispiace non essere lì con voi, ma non sto bene. Starò meglio, tornerò presto», aveva dichiarato, mostrando il suo spirito combattivo.

Il nuovo ricovero in terapia intensiva ha destato grande preoccupazione. La sua carriera, che si estende per oltre quattro decenni, è stata segnata da successi sia come regista che come attore, rendendolo una figura centrale della cultura italiana.