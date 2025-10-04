Morto Remo Girone, addio all’attore di Tano Cariddi ne La Piovra. Aveva 76 anni

L’attore, consacrato al grande pubblico con il ruolo iconico nella serie Rai, è morto improvvisamente a Monaco. Una carriera tra teatro d’autore, cinema internazionale e televisione

Si è spento improvvisamente a 76 anni Remo Girone, attore dal carisma magnetico e dal volto scolpito nella memoria collettiva come Tano Cariddi de La Piovra. È morto nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva con la moglie e compagna di scena, l’attrice argentina Victoria Zinny. Con lui se ne va una delle figure più riconoscibili e amate della tv italiana.

L’icona di Tano Cariddi

Era il 1987 quando Luigi Perelli lo scelse per incarnare Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto, spietato, simbolo della connivenza tra mafia e finanza. Lo sguardo glaciale, la voce profonda, il carisma che gelava lo schermo: Girone trasformò un personaggio in un mito, consegnandolo alla storia della televisione italiana. La Piovra lo rese immortale agli occhi del pubblico, facendo di lui il volto del potere oscuro che corrodeva la società.

Dall’Eritrea al palcoscenico

Nato ad Asmara, in Eritrea, il 1° dicembre 1948 da una famiglia di emigrati italiani, a tredici anni si trasferì a Roma. Lasciò gli studi di economia per inseguire la passione per la recitazione, diplomandosi all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il teatro fu la sua prima casa: lavorò con Luca Ronconi, Orazio Costa, Peter Stein, calcando palcoscenici internazionali e conquistando riconoscimenti prestigiosi, come il premio ottenuto al Festival di Edimburgo nel 1996 con Zio Vanja di Čechov.

Tra cinema e serie tv

Al cinema alternò produzioni italiane e internazionali, diretto da Marco Bellocchio (Il gabbiano), Ettore Scola (Il viaggio di Capitan Fracassa), *Peter Greenaway, Tom Tykwer, Krzysztof Zanussi. Una carriera da interprete versatile, capace di spaziare dall’autorevole al popolare, dal teatro di ricerca alle produzioni televisive di massa.

Negli ultimi anni aveva trovato nuova energia nel cinema internazionale: Enzo Ferrari in Le Mans ’66 – La grande sfida, al fianco di Christian Bale e Matt Damon, e un ruolo in The Equalizer 3 accanto a Denzel Washington. Scelte che confermavano la sua dimensione globale, un attore italiano capace di parlare a Hollywood senza perdere il legame con la propria storia.

Una carriera e una vita insieme

Accanto a lui, sempre, la moglie Victoria Zinny, attrice e compagna di vita. Insieme hanno costruito un percorso umano e artistico, lontano dai clamori ma saldo nella dedizione al mestiere. Con la morte di Remo Girone se ne va un interprete capace di dare al pubblico personaggi memorabili, con quella capacità rara di rendere indimenticabile anche un singolo sguardo.