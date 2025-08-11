Lorella Cuccarini compie 60 anni: 40 di carriera tra tv, musica, teatro e “Amici”

La showgirl più amata dagli italiani celebra i 60 anni e 40 di carriera, dagli esordi con Pippo Baudo a “Fantastico” fino al successo come coach di danza ad “Amici”, passando per Sanremo, musical e fiction di successo.

Ballerina, attrice, cantante, conduttrice e coach televisiva. Lorella Cuccarini spegne 60 candeline e lo fa con lo stesso sorriso e l’energia che l’hanno consacrata come la più amata dagli italiani. Un titolo nato da uno storico spot pubblicitario ma diventato, negli anni, un marchio affettivo indelebile nel cuore del pubblico. Il 2025 segna per lei un anno di ricorrenze importanti: i 50 anni della commedia musicale cult Aggiungi un Posto a Tavola e i 40 anni dal debutto televisivo, avvenuto il 5 ottobre 1985 quando Pippo Baudo la presentò al grande pubblico in Fantastico.

Una carriera tra tv, musica e teatro

Nata a Roma nel 1965, Lorella ha iniziato a danzare a soli nove anni nella scuola di Enzo Paolo Turchi. La svolta arriva a metà anni ’80, quando Baudo le affida il ruolo di prima ballerina a Fantastico 6, prendendo il posto di Heather Parisi. Da lì, una scalata inarrestabile tra programmi cult come Festival, Odiens, Paperissima (con Marco Columbro), Buona Domenica, Scommettiamo che…, La vita in diretta e Striscia la notizia. Nel 1993 calca per la prima volta il palco di Sanremo al fianco di Baudo, per poi tornare come concorrente nel 1995 con il brano Un altro amore no. In parallelo, conquista il pubblico con fiction come Piazza di Spagna, Amiche e L’Isola di Pietro, oltre a successi teatrali da Grease a Rapunzel.

L’approdo ad “Amici” e la nuova popolarità

Dopo una pausa dalla tv, nel 2016 sorprende con lo show-evento Nemicamatissima accanto alla storica “rivale” Heather Parisi. Nel 2019 approda a La vita in diretta con Alberto Matano, ma è nel 2020 che ritrova una nuova centralità televisiva come insegnante di danza ad Amici, voluta da Maria De Filippi. Un ruolo che le ha permesso di trasmettere ai giovani la sua esperienza e la sua visione dello spettacolo. Come ha dichiarato più volte: «Cerco di motivare e proteggere gli allievi, ma anche di richiamarli se serve. Il passo più importante, però, lo fanno loro con il lavoro».

Famiglia e vita privata

Sposata da 35 anni con il produttore Silvio Capitta, in arte Testi, Lorella è mamma di quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. La famiglia è il suo porto sicuro: «Quando mi fermo, perdo un po’ la verve, ma loro mi danno sempre la forza di affrontare tutto».