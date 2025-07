Totti, Ilary Blasi e la guerra dei Rolex: il tribunale conferma l’affido condiviso

La “guerra dei Rolex” tra Francesco Totti e Ilary Blasi si chiude (per ora) con un verdetto: i quattro orologi resteranno in affido condiviso. Lo ha deciso il tribunale civile di Roma, confermando la sentenza del 2023. Ma la battaglia legale tra i due continua, tra ricorsi, accuse incrociate e rivelazioni che complicano anche la causa di separazione.

L’epopea giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava non trovare una vera fine. Dopo mesi di schermaglie legali, stavolta al centro del contenzioso sono tornati i celebri Rolex, oggetto di una lunga e accesa disputa tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Totti ne chiedeva la restituzione, Blasi si è sempre opposta sostenendo che fossero regali. Ma ora è arrivata una nuova decisione dal tribunale civile di Roma.

Si tratta, in realtà, della conferma di quanto già stabilito nel 2023: i quattro orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha ribadito che il possesso sarà condiviso, e spetterà ora alle parti trovare un accordo pratico per gestirne l’utilizzo. Una soluzione che, almeno sulla carta, dovrebbe consentire all’ex coppia di archiviare una delle tante battaglie giudiziarie in corso. Ma la parola fine potrebbe essere ancora lontana: entrambe le parti, infatti, possono impugnare il provvedimento.

La “guerra dei Rolex”

La contesa è iniziata nell’estate del 2022. In origine gli orologi oggetto della disputa erano almeno otto. Secondo quanto ricostruito, sarebbero spariti da casa una mattina di fine giugno, circa venti giorni prima che la separazione tra i due diventasse ufficiale. A portarli via, di nascosto, sarebbe stata proprio Ilary Blasi, come lei stessa ha ammesso durante un’udienza del febbraio 2023. Col tempo, però, solo quattro sono tornati nelle disponibilità della coppia. Tra questi, spicca il prestigioso Rolex Daytona Rainbow, un pezzo raro e ambitissimo che può arrivare a valere anche 500 mila euro.

Il giudice Simona Esposito si è pronunciata esclusivamente sul possesso, stabilendo che sarà condiviso tra Totti e Blasi. La questione della proprietà, invece, è stata affrontata separatamente: sarà determinata sulla base della documentazione già agli atti. In particolare, per tutti e quattro i Rolex, Francesco Totti — assistito dall’avvocato Antonio Conte — ha prodotto i bonifici effettuati dal proprio conto corrente alle gioiellerie, corredati dai certificati di garanzia.

Niente risarcimento per borse e scarpe

Intanto, mentre la sentenza sui Rolex arriva, Francesco Totti si trova in vacanza a Singapore con la compagna Noemi Bocchi e i figli Cristian, Chanel e Isabel. Ilary Blasi, difesa dagli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, potrebbe comunque decidere di presentare ricorso. Ma al momento, sul fronte degli orologi, ha perso la battaglia.

Non è andata meglio sul versante delle borse e delle scarpe. La conduttrice aveva richiesto un risarcimento di 1500 euro al giorno per la scomparsa di alcuni accessori di lusso, poi ritrovati all’interno della villa dell’Eur insieme ai gioielli. Anche in questo caso, il tribunale ha respinto la richiesta. Stessa sorte per la richiesta di riaprire l’istruttoria su presunti gioielli mancanti: istanza rigettata.

Anche la causa di separazione riserva sorprese

Le difficoltà per Ilary non si limitano al fronte patrimoniale. Anche nella causa di separazione non tutto sta andando secondo i suoi piani. La conduttrice aveva sostenuto di aver avuto con Cristiano Iovino soltanto un caffè. Ma in aula, il personal trainer ha raccontato una versione ben diversa: sotto giuramento, ha parlato di una vera e propria relazione sentimentale e fisica con Blasi. Un colpo di scena che potrebbe avere conseguenze nel prosieguo della causa.