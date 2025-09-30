Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 20 anni di matrimonio

Dopo quasi due decenni insieme, Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati. A riportarlo per primo è stato TMZ, seguito dalla conferma della BBC: i due avrebbero preso strade diverse già dall’estate scorsa. Una scelta che, secondo fonti vicine alla coppia, non sarebbe stata voluta dall’attrice premio Oscar.

Una storia iniziata nel 2006

Kidman e Urban si erano sposati nel giugno del 2006. Uniti non solo dalla fama ma anche dalle origini australiane, avevano costruito una delle relazioni più longeve di Hollywood. Insieme hanno avuto due figlie, Sunday Rose, oggi diciassettenne, e Faith Margaret, quattordicenne.

Le ultime apparizioni insieme

Fino a pochi mesi fa nulla lasciava presagire una rottura imminente. In maggio i due erano stati fotografati sorridenti e affettuosi durante gli Academy of Country Music Awards, dove Urban aveva ricevuto il prestigioso ACM Triple Crown Award. A giugno erano stati avvistati sugli spalti di una partita del FIFA Club World Cup a Nashville, scambiandosi baci e gesti d’intesa.

Un addio senza spiegazioni

Le ragioni della separazione restano ancora poco chiare. Fonti vicine alla coppia parlano semplicemente di un progressivo allontanamento. Di certo, la notizia segna la fine di una delle unioni più solide e ammirate del mondo dello spettacolo.