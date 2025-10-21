Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, amore al capolinea: cosa è successo davvero

Dopo anni di riservatezza e progetti condivisi, l’ex ministra e l’attore mettono fine alla loro storia. Tra le cause, impegni e visioni diverse sul futuro.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo cinque anni di relazione. La notizia, diffusa nelle ultime ore, segna la fine di una delle coppie più seguite degli ultimi anni, nata tra la discrezione e cresciuta sotto i riflettori.

Secondo quanto riportato, la rottura sarebbe maturata da tempo, dopo un periodo di tensioni e incomprensioni. Nessuna dichiarazione ufficiale dai diretti interessati, ma chi li conosce parla di «un allontanamento progressivo», dovuto soprattutto agli impegni professionali e a progetti di vita non più coincidenti.

Boschi, oggi deputata di Italia Viva, aveva in passato parlato del desiderio di costruire una famiglia, mentre Berruti, diviso tra set e studi di odontoiatria, aveva sempre sottolineato la difficoltà di conciliare i rispettivi ritmi. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2019, ma solo un anno dopo la relazione era diventata pubblica.

Negli ultimi mesi erano sparite le foto di coppia e le apparizioni insieme: segnali che anticipavano la notizia di oggi. Non si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di una separazione burrascosa, ma di una scelta condivisa, maturata «con rispetto e affetto reciproco».