Kim Kardashian e Lewis Hamilton: il weekend segreto che riaccende il gossip internazionale

Kim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero trascorso un weekend riservato nel Regno Unito, riaccendendo le voci su una frequentazione lontana dai riflettori

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa britannica e americana, tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sarebbe in corso una frequentazione riservata, lontana dai riflettori ma tutt’altro che casuale. I due avrebbero trascorso insieme un weekend nel Regno Unito, alimentando le voci su una relazione che, almeno per ora, resta ufficiosa ma sempre più osservata.

Stando a quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, la fondatrice di Skims avrebbe lasciato Los Angeles sabato pomeriggio a bordo del suo jet privato per raggiungere Hamilton nelle Cotswolds, dove la coppia avrebbe soggiornato all’Estelle Manor, esclusivo hotel di lusso immerso nella campagna inglese. Una scelta che parla il linguaggio della discrezione, ma anche dell’altissimo profilo.

Un rifugio lontano dai flash

Fonti vicine all’hotel raccontano di un soggiorno organizzato nei minimi dettagli per garantire privacy assoluta. Kim Kardashian e Lewis Hamilton avrebbero condiviso la stessa suite, con accesso riservato alla spa e alla piscina, inclusi massaggi di coppia e cene private lontano dagli altri ospiti. Sempre accompagnati dalle rispettive scorte, i due avrebbero evitato apparizioni pubbliche, muovendosi separatamente per non attirare attenzioni indesiderate.

Un testimone ha riferito che, al momento della partenza, Kardashian non sarebbe passata inosservata nonostante le precauzioni: otto valigie e una maxi Birkin Hermès avrebbero comunque attirato gli sguardi più curiosi.

Un legame che viene da lontano

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscono da oltre un decennio. Le prime foto insieme risalgono al 2014, quando entrambi erano legati ad altri partner: lei a Kanye West, lui a Nicole Scherzinger. Nel tempo, le loro strade si sono incrociate più volte nel circuito della moda, della musica e degli eventi A-list, senza mai sfociare – almeno pubblicamente – in un coinvolgimento sentimentale.

Di recente, però, i segnali si sono moltiplicati. Entrambi erano presenti al party di Capodanno organizzato da Kate Hudson ad Aspen, anche se non sono stati fotografati insieme. Un dettaglio che oggi viene riletto con occhi diversi.

Silenzio dai diretti interessati

Al momento, né Kim Kardashian né Lewis Hamilton hanno commentato le indiscrezioni. I rispettivi uffici stampa non hanno risposto alle richieste di chiarimento avanzate da Page Six, lasciando spazio a una strategia del silenzio che, nel mondo delle celebrity, spesso vale più di una conferma.

Entrambi arrivano da storie sentimentali archiviate da tempo. Kardashian ha finalizzato il divorzio da Kanye West nel 2022 ed è stata recentemente legata al giocatore NFL Odell Beckham Jr., mentre Hamilton, noto per la sua riservatezza, è stato associato negli anni a diverse star internazionali, da Rihanna a Shakira.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, solo indizi, coincidenze e un weekend inglese che basta a rimettere in moto la macchina del gossip globale. Se è solo una parentesi o l’inizio di qualcosa di più, lo dirà il tempo. Ma una cosa è certa: quando due icone così diverse – e così potenti – iniziano a orbitare l’una intorno all’altra, il mondo dello spettacolo prende nota.