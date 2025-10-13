Katy Perry e Justin Trudeau, la love story che fa impazzire i social (e la politica)

Le foto sullo yacht parlano chiaro: tra onde e baci, la cantante e l’ex premier uniscono due mondi – il potere e lo spettacolo – lui con il tatuaggio da statista ribelle, lei con il sorriso da copertina

C’era una volta Justin Trudeau, il leader progressista che faceva sospirare le platee dei summit internazionali. E c’era Katy Perry, la regina del pop made in California che trasformava ogni concerto in un’installazione di colori, ironia e sentimenti. Oggi, c’è un solo yacht – ventiquattro metri di eleganza battezzato Caravelle – e due protagonisti che, tra un bacio e un abbraccio, stanno riscrivendo la geopolitica del gossip.

Le immagini pubblicate dal Daily Mail e rilanciate da TMZ non lasciano spazio a dubbi: lui, jeans e tatuaggio “Haida” in bella vista; lei, costume nero e sorriso di chi sa di aver appena acceso un incendio mediatico. Sul ponte, i due si scambiano gesti affettuosi, incuranti dei turisti a bordo di una barca per l’osservazione delle balene. In fondo, per una coppia che unisce la diplomazia al pop, le maree non sono un problema.

Il lato politico del flirt

Che Trudeau fosse scomparso da qualche settimana dalla scena canadese non era un mistero. Da quando ha lasciato la guida del Partito Liberale, l’ex premier ha scelto il basso profilo – o, a giudicare dalle foto, un profilo molto più marittimo. Secondo i tabloid, trascorrerebbe gran parte del tempo in California, ospite della cantante, che dopo la separazione da Orlando Bloom ha deciso di riscrivere la propria vita a ritmo di onde.

Certo, l’idea che il più iconico volto politico del Nord America scelga una popstar come nuova compagna alimenta più di un simbolismo: il progressista che diventa icona pop, la cantante che trova nel carisma istituzionale la nuova rockstar. E, in fondo, a guardarli insieme, non si capisce chi dei due stia facendo la campagna stampa dell’altro.

L’attrazione (politicamente) fatale

Secondo una fonte citata dal Daily Mail, “Katy è molto, molto interessata a lui. Dice che è un ragazzo di qualità”. Tradotto: il pop trova finalmente un premier degno del suo eyeliner.

Lui, 53 anni, tre figli, divorziato da Sophie Grégoire nel 2023 dopo diciotto anni di matrimonio; lei, 40 anni, reduce da una separazione civile ma mai silenziosa con Orlando Bloom. Due vite parallele che si incrociano a metà del Pacifico, in quella zona neutrale dove l’amore non deve più essere spiegato, solo fotografato.

La storia sarebbe iniziata a Montreal, tra una cena riservata al ristorante Le Violon e un concerto della cantante. Trudeau, notato nel pubblico in posti d’onore, è stato ripreso mentre assisteva al Lifetimes Tour di Katy Perry appena due giorni dopo quella cena “casuale”. TMZ racconta che prima di farsi vedere tra il pubblico, i due erano già stati avvistati a bere insieme e persino a passeggiare con il cane della popstar per le vie della città. Una sequenza di gesti domestici che, più di mille flash, racconta la complicità di una coppia in formazione.

“Orlando who?”, titolava il sito americano, in una delle sue consuete provocazioni. Del resto, la cantante si sta godendo la vita da single dopo la separazione da Bloom, con cui condivide la figlia Daisy. Trudeau, invece, ha chiuso nel 2023 un matrimonio lungo diciotto anni. Ora, sembra pronto a un nuovo capitolo – anche se, questa volta, scritto su pentagramma pop.

Dalle onde al mito

Nessuna conferma ufficiale, ma la certezza – questa sì fotografica – di un bacio che sa di nuovo inizio. Trudeau, con il suo tatuaggio in omaggio ai nativi Haida, sembra l’uomo che ha deciso di riprendersi la leggerezza. Perry, in versione sirena contemporanea, appare come la perfetta complice di una rinascita.

E mentre i social si dividono tra chi parla di “coppia da copertina” e chi di “crisi diplomatica con Ottawa”, resta una verità: il gossip è la nuova politica estera. Perché se le alleanze non si costruiscono più solo nei palazzi del potere, si possono benissimo rinsaldare al largo di Santa Barbara, con il vento tra i capelli e la musica di Firework in sottofondo.

Il finale (per ora)

Il Lifetime Tour di Katy Perry si concluderà a dicembre, ad Abu Dhabi. Trudeau, intanto, continua a evitare la scena pubblica. Forse è solo una parentesi. O forse è l’inizio di un asse nuovo, un soft power sentimentale che unisce pop e politica, California e Canada, razionalità e leggerezza. D’altronde, se il potere non riesce più a cambiare il mondo, può sempre provare a ballarci sopra.