Formula 1: Charles Leclerc si sposa. Sfortunato in pista, ma fortunato in amore con Alexandra Saint Mleux

Dopo una stagione segnata da risultati sotto le aspettative, Charles Leclerc volta pagina con una notizia che scalda i cuori dei tifosi: il pilota Ferrari ha chiesto la mano della compagna Alexandra Saint Mleux, modella e influencer francese che da due anni lo accompagna con discrezione e stile.

Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari nel campionato di Formula 1, ha annunciato ufficialmente il fidanzamento con Alexandra Saint Mleux. La notizia, pubblicata su Instagram, ha fatto presto il giro del mondo anche per la sua originalità. A fare la fatidica domanda non sarebbe stato infatti Charles ma il suo amato bassotto Leo che per l’occasione ha indossato uno speciale collare a papillon con una medaglietta che recitava «Papà vuole sposarti».

Ad accompagnare la simpatica proposta, rose rosse e candele — e un anello da circa sei carati con un valore superiore al mezzo milioni di euro.

Chi è Alexandra, la futura moglie di Charles Leclerc

Alexandra Saint Mleux, nata in Francia nel 2002, è un’influencer e modella con una forte passione per l’arte, che coltiva anche attraverso un profilo social dedicato a musei e opere d’autore. Conosciuta per il suo stile elegante e discreto, ha costruito negli ultimi anni una presenza crescente su Instagram e TikTok, dove alterna contenuti di moda, bellezza e lifestyle.

La relazione con Charles Leclerc, pilota della Ferrari, è diventata pubblica nella primavera del 2023, quando la coppia è apparsa insieme a eventi come Wimbledon e il Gran Premio di Monaco. Da allora Alexandra è una presenza costante ai weekend di gara, spesso accompagnata dal loro cane Leo, e ha conquistato l’attenzione dei fan per il suo atteggiamento riservato ma sempre impeccabile.