Elodie e Iannone, altro che crisi: i due si baciano (e spazzano via i gossip)

Elodie ha scelto un gesto semplice ma potentissimo per mettere a tacere, una volta per tutte, le insistenti voci di crisi con il compagno Andrea Iannone. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione pubblica: è bastata una Instagram story. Nello scatto condiviso con i suoi follower, la cantante appare distesa sul letto accanto a Iannone, mentre i due si scambiano un tenero bacio. Un’immagine che trasuda complicità e serenità: lei sorride accarezzandogli il volto, lui ricambia con uno sguardo rilassato e affettuoso.

La foto, com’era prevedibile, ha fatto immediatamente il giro del web, mandando in frantumi le ipotesi che da settimane agitavano il mondo del gossip. Tra indiscrezioni, retroscena e presunti scoop, si era infatti parlato con insistenza di una possibile rottura tra la popstar romana e l’ex pilota di MotoGP.

Le voci di crisi (e i gossip infondati)

A far montare la tensione, erano state alcune segnalazioni circolate soprattutto sui social. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva scritto: «Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati». Una frase breve, ma sufficiente per alimentare teorie e supposizioni, tra cui quella di un possibile tradimento e persino di un triangolo sentimentale che avrebbe coinvolto anche una ballerina, sulla base di alcuni scatti fraintesi. Nessuna conferma ufficiale, solo il classico chiacchiericcio social che, giorno dopo giorno, aveva contribuito ad alzare la temperatura mediatica.

Il fantasma di Marracash

A rendere ancora più fragili le certezze dei fan della coppia, erano poi intervenute le voci su un presunto riavvicinamento tra Elodie e il suo ex, Marracash. I due hanno condiviso una relazione intensa, seguita con grande attenzione dal pubblico, complici anche le collaborazioni musicali che hanno segnato la loro storia. Nessuna prova concreta, solo “sussurri” raccolti nei commenti sui social e rilanciati dai magazine rosa, ma quanto basta per alimentare il dubbio e risvegliare il gossip.

Eppure, oggi, Elodie sembra aver scelto la via più diretta per rispondere: quella dell’amore condiviso senza troppi proclami. La sua storia con Andrea Iannone, iniziata nel 2022, appare solida e viva. E quel bacio, postato senza filtri o effetti speciali, dice più di mille parole.