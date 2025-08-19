Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è nato un nuovo amore. Così dicono…

Elisabetta Canalis fa parlare di sé per una nuova presunta fiamma: Alvise Rigo. Tra cene a Los Angeles, indizi social e vacanze californiane, il gossip non ha dubbi: tra i due sarebbe scoppiata la scintilla.

Un nuovo capitolo sembra aprirsi nella vita sentimentale di Elisabetta Canalis. Archiviata senza clamore la relazione con il kickboxer Georgian Cimpeanu, l’ex velina sarebbe pronta a voltare pagina. Al centro dei riflettori adesso c’è Alvise Rigo: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra i due sarebbe scoppiata la passione.

La coppia è stata avvistata a Los Angeles, dove si sarebbe concessa una cena in un ristorante coreano. Non solo: sui social sono comparsi indizi che non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan. In alcuni scatti pubblicati dall’attore, si vede chiaramente Josie, il cane inseparabile della Canalis, e per pochi istanti anche Elisabetta. Nessun bacio, nessun gesto d’affetto inequivocabile, ma tanto è bastato per accendere il gossip.

Come si sono conosciuti

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno preso parte insieme a un nuovo reality che presto vedrà sfidarsi diversi volti noti della tv e dello sport italiani in prove di resistenza, forza e coraggio. Proprio in quell’occasione, racconta Chi, sarebbe nata una complicità speciale. Una scintilla che li avrebbe portati a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, fino alla partenza per Los Angeles.

L’estate di Elisabetta Canalis

Per Elisabetta Canalis questa è un’estate di cambiamenti. Da poco si è chiusa la lunga relazione con Cimpeanu: la distanza era stata superata, ma la convivenza avrebbe messo a dura prova il legame. L’ex velina ha trascorso alcuni giorni in Sardegna insieme alla figlia Skyler e all’ex marito Brian Perri, prima di intraprendere una vacanza on the road in California.

E proprio qui emergono ulteriori dettagli che alimentano le voci di un flirt: spulciando tra gli scatti social della Canalis, si notano immagini identiche a quelle condivise nelle storie da Rigo. Stesso luogo, stessa atmosfera, stesso momento. Una coincidenza? Difficile crederlo.