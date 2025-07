«Physical: da 100 a 1» arriva in Italia: chi sono i vip in gara, come si gioca, quando vederlo

È ufficiale: Netflix porta in Italia “Physical: da 100 a 1”, il celebre reality coreano che ha conquistato il pubblico con le sue sfide estreme e spettacolari prove di forza. Tra i cento concorrenti chiamati a mettersi alla prova, ci saranno anche volti noti dello sport e dello spettacolo italiano, pronti a dimostrare il loro valore fisico e mentale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: come funziona, chi c’è nel cast e quando arriva su Netflix.

Le origini del reality

“Physical: da 100 a 1” nasce in Corea del Sud da un’intuizione di Jang Ho Gi, produttore della serie. L’idea gli è venuta in modo del tutto inaspettato, dopo aver visto in una palestra un poster con le foto dei soci dal fisico più vario, con il titolo “Miglior fisico del mese”.

A partire da quella semplice immagine, Jang Ho Gi ha concepito un format che mettesse alla prova non solo il corpo, ma anche la resistenza mentale, la strategia e la determinazione dei concorrenti, per rispondere a una domanda affascinante: che cosa rende davvero “migliore” un fisico?

Come funziona “Physical: da 100 a 1”

Il meccanismo del reality è tanto semplice quanto estremo: 100 concorrenti si sfidano in una serie di prove fisiche sempre più dure, che richiedono forza, agilità, resistenza, astuzia e leadership.

Ogni prova mette in discussione il limite individuale: solo chi riuscirà a superare se stesso e battere gli altri 99 avversari, potrà conquistare la vittoria finale.

Come moderni gladiatori, i partecipanti combattono per affermarsi, mettendo in gioco ogni risorsa del proprio corpo e della propria mente.

Il cast di “Physical: da 100 a 1 Italia”

A rendere ancora più interessante l’edizione italiana del programma è la presenza di personaggi celebri del mondo dello sport e dello spettacolo, pronti a misurarsi con le sfide del format. Tra i volti più noti:

Mirco Bergamasco , ex rugbista della Nazionale italiana

, ex rugbista della Nazionale italiana Tania Cagnotto , leggenda dei tuffi olimpici italiani

, leggenda dei tuffi olimpici italiani Elisabetta Canalis , icona della TV e oggi atleta di kickboxing

, icona della TV e oggi atleta di kickboxing Jury Chechi , il mitico “Signore degli anelli” della ginnastica

, il mitico “Signore degli anelli” della ginnastica Federica Pellegrini , una delle più grandi nuotatrici di sempre

, una delle più grandi nuotatrici di sempre Alvise Rigo , ex rugbista e volto televisivo

, ex rugbista e volto televisivo Luis Sal, noto content creator italiano

Il dietro le quinte del casting

Il processo di selezione per “Physical: da 100 a 1 Italia” è stato imponente:

1.000 candidati contattati

187 provini su Zoom , per un totale di 130 ore di colloqui

, per un totale di 137 selezioni finali dal vivo

I concorrenti selezionati coprono un ampio ventaglio di età (dai 22 ai 60 anni) e discipline sportive, spaziando dal triathlon alla lotta, dallo skeleton al football americano, fino a sport meno noti come l’Hyrox e il Calcio Storico Fiorentino.

Quando esce su Netflix

L’edizione italiana del reality è attesa prossimamente su Netflix. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata, ma l’attesa è già alta tra gli appassionati di sport, sfide e adrenalina.