Diletta Leotta in Don Matteo 15: il ruolo a sorpresa che farà impazzire i fan

Colpo di scena nel mondo delle fiction italiane: Diletta Leotta sbarca ufficialmente sul set di Don Matteo e lo fa con un ruolo destinato a far chiacchierare. La conduttrice più seguita e commentata del momento interpreterà la nipote di Suor Costanza, il celebre personaggio portato in scena da Valeria Fabrizi, creando così un crossover inatteso con Che Dio ci aiuti. Una mossa che profuma di strategia televisiva e che promette di far esplodere i social il giorno della messa in onda.

Le riprese sono iniziate in estate tra Formello e Spoleto, con la cittadina umbra già pronta a riaccogliere la troupe dall’8 settembre al 4 ottobre per completare la prima tranche delle dieci puntate previste. Un secondo blocco di ciak è già programmato per novembre, a dimostrazione di quanto la macchina organizzativa sia in pieno fermento.

A fare da cornice a questo ingresso a sorpresa c’è un cast che resta un’istituzione: Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, pronto a regalare nuove storie e colpi di scena; Nino Frassica con la sua comicità inconfondibile; Nathalie Guetta, ancora una volta il cuore ironico della parrocchia; e Francesco Scali, volto storico della serie. Dietro la macchina da presa, tra gli altri, Alexis Sweet, garanzia di ritmo e atmosfera.

La quindicesima stagione arriverà su Rai 1 nella primavera 2026 e l’attesa è già alta: non solo per rivedere Don Massimo in azione, ma anche per scoprire come il personaggio di Diletta verrà inserito nella trama e quale sarà il legame con le storie già amate dal pubblico. Una cosa è certa: tra crossover, new entry e veterani, Don Matteo 15 ha tutte le carte in regola per far parlare di sé molto prima del debutto.