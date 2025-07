Charlize Theron contro Jeff Bezos e Lauren Sanchez: «Fanno schifo»

Charlize Theron non ci sta. Mentre a Venezia si celebrava uno dei matrimoni più sfarzosi (e chiacchierati) degli ultimi anni – quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez – l’attrice premio Oscar scagliava un attacco frontale contro i neo sposi. Esclusa dalla lista degli invitati, Theron non ha usato mezzi termini: «Fanno schifo»

Un parterre stellare, quello presente alle nozze da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrate lo scorso fine settimana a Venezia. Tra gli invitati, nomi del calibro di Orlando Bloom (senza Katy Perry), Leonardo DiCaprio con la fidanzata italiana Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Tom Brady, Ivanka Trump con Jared Kushner e naturalmente il clan Kardashian-Jenner. Un evento all’insegna del lusso sfrenato, con un tocco di sfarzo e – secondo alcuni – un pizzico di pacchianeria.

Ma a fare notizia, più che la lista dei presenti, è stata quella degli esclusi. E tra questi, uno dei nomi più sorprendenti è quello di Charlize Theron. L’attrice premio Oscar, infatti, non ha nascosto il suo disappunto per non essere stata invitata al matrimonio dell’anno.

«Penso che siamo le uniche persone a non aver ricevuto un invito», ha dichiarato con sarcasmo durante il suo intervento al Block Party, evento annuale organizzato dalla sua associazione no profit “Africa Outreach Project”, che si impegna a migliorare salute e sicurezza dei giovani in Sudafrica, suo Paese d’origine.

Quella che inizialmente sembrava una semplice battuta ironica ha presto lasciato spazio a parole ben più dirette nei confronti della coppia Bezos-Sanchez. «Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto», ha affermato senza mezzi termini, ricevendo il plauso del pubblico presente. Theron ha poi voluto ringraziare chi ha scelto di partecipare alla serata benefica: «Grazie per aver dedicato del tempo a partecipare, soprattutto quando il mondo sembra bruciare».

Una frase che molti hanno interpretato come una critica nemmeno troppo velata alle priorità delle élite miliardarie, e che l’attrice ha chiarito ulteriormente con un discorso potente e impegnato.

«Qui a Los Angeles, negli Stati Uniti e in tutto il mondo stiamo regredendo rapidamente – ha affermato Theron, naturalizzata cittadina statunitense nel 2007 –. Le politiche sull’immigrazione hanno distrutto la vita delle famiglie, non dei criminali; i diritti delle donne diminuiscono ogni giorno di più; le vite delle persone queer e trans vengono sempre più cancellate e la violenza di genere è in aumento. Non si tratta solo di politiche, è una questione personale. Sì, che si fottano».

Sebbene non abbia fatto nomi specifici, il messaggio di Charlize Theron è apparso chiarissimo.