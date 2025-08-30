Ballando con le Stelle, Belen Rodriguez è nel cast: Milly Carlucci l’ha convinta così

Belen Rodriguez pronta a sbarcare a Ballando con le Stelle: secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci l’avrebbe conquistata con un cachet importante e una lunga trattativa.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere anche Belen Rodriguez a salire sul palco di Ballando con le stelle. La showgirl argentina, volto amatissimo della televisione italiana ed ex conduttrice di Tu sì que vales, dovrebbe partecipare come “ballerina per una notte” durante la seconda puntata del programma, in onda sabato 4 ottobre su Rai 1.

L’ennesimo colpo di Milly Carlucci

Per la nuova stagione del suo show, Carlucci continua a puntare su nomi di forte richiamo. Dopo aver arruolato Barbara d’Urso, il possibile arrivo di Belen rappresenterebbe un altro colpo a effetto capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e dei media. La partecipazione della Rodriguez, anche solo per una sera, segnerebbe infatti un passaggio simbolico: una delle star più identificate con Mediaset pronta a esibirsi in un format di punta della Rai.

Le strategie di Milly Carlucci per convincere Belen Rodriguez

Secondo le indiscrezioni, la conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe messo in campo diverse mosse per ottenere il sì di Belen Rodriguez. Decisivo sarebbe stato un «mega cachet», offerto dopo una lunga trattativa iniziata già nelle scorse edizioni. A questo si aggiunge il valore simbolico dell’operazione: portare in Rai, anche solo per una notte, una delle figure più identificate con Mediaset e con Tu si que vales. Una scelta che non solo rafforzerebbe lo show di Carlucci, ma rappresenterebbe anche un colpo d’immagine nel serrato confronto tra le due reti.