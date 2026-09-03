George Clooney, il Leone d’oro che ha trasformato l’eleganza in una firma

George Clooney appartiene a una categoria sempre più rara di uomini capaci di rendere memorabile un abito senza sembrare troppo interessati a ciò che indossano. Il suo stile vive in quell’equilibrio apparentemente spontaneo tra eleganza classica, disinvoltura americana e una sottile ironia che impedisce anche allo smoking più rigoroso di apparire ingessato. Una formula costruita nel tempo e diventata parte integrante della sua immagine, proprio come i capelli brizzolati, il sorriso obliquo e quell’aria da ultimo divo della vecchia Hollywood.

Non sorprende, quindi, che sia Venezia a celebrarne la carriera. L’attore, regista e produttore riceverà il Leone d’oro alla carriera durante la cerimonia inaugurale dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma il 2 settembre 2026. A tenere la laudatio sarà Laura Dern, mentre il riconoscimento suggellerà un rapporto con il Festival cominciato nel 1998 con Out of Sight e proseguito attraverso film come Good Night, and Good Luck, Le idi di marzo, Gravity, Wolfs e, più recentemente, Jay Kelly. «Ho vissuto così tanti momenti straordinari a Venezia. Questo festival è senza dubbio il mio preferito», ha dichiarato Clooney, aggiungendo con la consueta autoironia che il premio probabilmente significa che è diventato vecchio.

L’eleganza senza effetti speciali

Nel guardaroba di George Clooney non trovano spazio provocazioni, loghi evidenti o trasformazioni radicali. Il suo linguaggio estetico si fonda sulla continuità: completi scuri dalle proporzioni impeccabili, camicie bianche, smoking tradizionali, papillon e scarpe lucidissime. Nero, blu notte e grigio antracite compongono una palette essenziale che lascia parlare la costruzione dell’abito e, soprattutto, chi lo indossa.

La semplicità, tuttavia, non coincide mai con la banalità. Clooney conosce il valore di una giacca dalla spalla precisa, di pantaloni dalla caduta pulita e di una camicia perfettamente calibrata sul collo. I suoi look non inseguono il dettaglio destinato a diventare virale, ma cercano una forma più resistente di eleganza. Anche per questo Giorgio Armani è diventato uno dei nomi maggiormente associati alla sua immagine pubblica: entrambi condividono un’idea di fascino maschile sobrio, rilassato e privo di ostentazione.

Il fascino della misura

Fuori dal red carpet, lo stile si alleggerisce senza perdere coerenza. Polo, camicie con il colletto aperto, giacche destrutturate, jeans scuri e pantaloni chino sostituiscono lo smoking, mantenendo però la stessa attenzione alle proporzioni. Persino quando indossa una semplice T-shirt, Clooney evita quell’effetto eccessivamente studiato che spesso accompagna il guardaroba delle star.

Il segreto risiede probabilmente proprio nella misura. Clooney non utilizza la moda per reinventarsi, ma per consolidare la propria identità. Conosce ciò che gli dona e vi rimane fedele, lasciando che siano il tempo e l’età ad aggiungere nuove sfumature. I capelli argentati non vengono nascosti, le linee del viso non chiedono di essere cancellate e gli abiti non tentano di restituirgli una giovinezza artificiale. Al contrario, tutto contribuisce a trasformare la maturità in un elemento di fascino.

Il Leone d’oro alla carriera celebra così non soltanto uno degli interpreti più riconoscibili del cinema contemporaneo, ma anche un’idea precisa di divismo. Quella incarnata da un uomo che attraversa Venezia in smoking come se fosse il gesto più naturale del mondo e che, dopo quasi trent’anni di red carpet al Lido, continua a dimostrare come l’eleganza migliore non abbia bisogno di alzare la voce.