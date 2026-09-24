Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio da favola in Toscana: i gioielli, la villa da 15mila euro a notte e il mistero Måneskin

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron non è più soltanto una delle indiscrezioni più chiacchierate dell’anno: oggi, 24 settembre 2026, i due artisti celebrano le loro nozze a Montalcino e la maison italiana Damiani ha confermato che sarà proprio Dove a indossare i suoi gioielli per il grande giorno, aggiungendo un primo dettaglio ufficiale a una cerimonia sulla quale, almeno fino a questo momento, è stato mantenuto il massimo riserbo.

Il primo appuntamento è fissato per il pomeriggio di giovedì 24 settembre, nello storico Palazzo Comunale di Montalcino, dove sarà il sindaco Silvio Franceschelli a celebrare il rito civile. La sala scelta per la cerimonia è stata allestita con ortensie, calle, lilium e candele, tutto rigorosamente bianco, mentre all’ingresso del palazzo un grande drappo nasconde ai curiosi gli ultimi preparativi e gli uomini della sicurezza controllano gli accessi.

Il programma, però, non si esaurisce con lo scambio delle promesse: venerdì 25 settembre i festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d’Orcia, dove gli sposi e i loro ospiti potranno celebrare l’unione lontano dal centro cittadino e dall’attenzione dei fotografi. Per conoscere con certezza i nomi dei testimoni, il numero degli invitati, il menù e gli abiti scelti per il matrimonio bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali o le prime immagini della cerimonia.

C’è anche un particolare che racconta la dimensione internazionale della coppia: il sindaco ha spiegato che tutti i passaggi del rito e dell’atto di matrimonio saranno accompagnati dalla traduzione di una madrelingua, che firmerà il documento insieme agli sposi, ai testimoni e allo stesso ufficiale di stato civile. Un matrimonio italiano, insomma, ma con una cerimonia pensata per due persone che hanno costruito la propria vita fra Roma e Los Angeles.

Dove Cameron sceglie Damiani: i gioielli della sposa e il mistero sull’abito

Se sull’abito da sposa non sono ancora arrivate conferme, almeno un dettaglio del look di Dove Cameron è ufficiale: l’attrice e cantante americana indosserà gioielli Damiani, come annunciato dalla maison italiana in un comunicato diffuso proprio nel giorno delle nozze, che anticipa l’arrivo di ulteriori informazioni e immagini. Un particolare che porta un’altra eccellenza del Made in Italy all’interno di un matrimonio destinato a richiamare l’attenzione della stampa internazionale, ma che non permette ancora di conoscere quali creazioni siano state selezionate, né se si tratti di orecchini, collane o altri preziosi.

Per quanto riguarda il vestito, tra le indiscrezioni circola il nome di Valentino, anche se al momento non esiste una conferma ufficiale della maison né della sposa. L’ipotesi non sarebbe particolarmente sorprendente per un’artista che negli ultimi anni ha costruito un’immagine capace di passare dalle suggestioni romantiche dell’alta moda a un’estetica più scura e contemporanea, mentre Damiano, dopo la stagione degli abiti provocatori che hanno accompagnato l’ascesa dei Måneskin, ha progressivamente abbracciato una nuova eleganza sartoriale, senza rinunciare alla propria identità. Per scoprire se i due abbiano scelto di coordinare i rispettivi look, come già accaduto in diverse occasioni pubbliche, bisognerà aspettare le prime fotografie ufficiali.

La location da sogno: una tenuta di duemila ettari, ville private e il matrimonio di Kate Upton

Per i festeggiamenti gli sposi hanno scelto uno degli indirizzi più esclusivi della Toscana, il Rosewood Castiglion del Bosco, una tenuta storica legata alla famiglia Ferragamo, immersa nel paesaggio della Val d’Orcia e trasformata in un resort di lusso che conserva l’architettura del borgo medievale originario. La proprietà si estende su circa duemila ettari e comprende vigneti dedicati alla produzione del Brunello di Montalcino, un campo da golf privato, una spa, due ristoranti e un complesso di residenze restaurate, dove l’ospitalità contemporanea convive con edifici e testimonianze storiche risalenti anche al XII secolo.

Il resort dispone di 42 suite e undici ville private, mentre la formula di prenotazione in esclusiva dell’intera struttura, proposta anche per matrimoni ed eventi privati, può accogliere fino a 250 ospiti. Significa poter riservare non soltanto le camere, ma anche i ristoranti, le piscine, la spa e gli spazi del borgo, creando un ambiente nel quale gli invitati possono trascorrere più giorni senza dover necessariamente lasciare la proprietà. Non è stato tuttavia comunicato se Damiano e Dove abbiano acquistato un’esclusiva totale della tenuta, né quale sia il costo effettivo della loro celebrazione.

E il prezzo? Secondo le cifre riportate dal settimanale Oggi, una suite può partire da circa tremila euro a notte, mentre per alcune ville private si può arrivare a quindicimila euro. Si tratta di tariffe indicative pubblicate dalla testata, non di un preventivo relativo al matrimonio della coppia, il cui budget rimane sconosciuto.

Castiglion del Bosco, del resto, conosce già molto bene le esigenze di chi vuole celebrare un evento importante lontano da occhi indiscreti. Nel novembre 2017 la modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander si sposarono proprio nella tenuta, a pochi giorni dalla vittoria di lui alle World Series, scegliendo un matrimonio raccolto con un abito Valentino realizzato per la sposa. Nel giugno 2019 fu invece il turno della tennista Caroline Wozniacki e dell’ex giocatore NBA David Lee, che organizzarono un intero fine settimana di festeggiamenti con amici e familiari, tra i quali Serena Williams, presente anche come damigella d’onore.

La struttura ha inoltre accolto Paul McCartney in occasione del suo settantesimo compleanno, nel 2012, e Barack Obama per una partita di golf nel 2017. Una storia di ospitalità internazionale che permette di comprendere perché due artisti abituati a vivere sotto i riflettori abbiano scelto proprio questo luogo per una celebrazione sulla quale desiderano mantenere il controllo delle immagini e delle informazioni.

L’anello di fidanzamento, la dedica segreta e la proposta senza trucco

I gioielli Damiani scelti per il matrimonio arrivano dopo un altro capitolo particolarmente interessante della storia d’amore della coppia, quello degli anelli di fidanzamento, realizzati in Italia dal gioielliere Alessandro Bernini e mostrati pubblicamente all’inizio del 2026. Il modello indossato da Dove presenta un diamante centrale taglio Asscher, circondato da una raggiera di pietre più piccole e montato su una fascia in oro rosa impreziosita da diamanti, mentre Damiano ha scelto a sua volta un anello personalizzato, con una montatura più larga e una pietra centrale che richiama quella della futura moglie. All’interno dei due gioielli sono state incise due dediche complementari: sull’anello di lui compare la frase «The best part of being alive», su quello di lei «My favourite part of being alive». Un modo per trasformare una dichiarazione d’amore in qualcosa che entrambi potessero portare sempre con sé.

Dietro quelle pietre preziose, però, si nasconde una proposta molto diversa da quella che ci si potrebbe aspettare da due artisti abituati alle grandi produzioni e ai red carpet internazionali. Come hanno raccontato a Vogue Italia nell’intervista pubblicata il 16 settembre, Damiano ha chiesto a Dove di sposarlo mentre stavano preparando le valigie per un viaggio: lei indossava una maglietta oversize, aveva appena lavato i capelli e non era truccata, mentre lui aveva deciso che, per una coppia la cui vita era già piena di momenti straordinari, la dichiarazione più romantica sarebbe stata quella fatta nella normalità di casa, immaginando un futuro trascorso a cucinare insieme, condividere le piccole incombenze quotidiane e invecchiare l’uno accanto all’altra.

Il fidanzamento è stato annunciato pubblicamente il 3 gennaio 2026, attraverso una serie di fotografie condivise sui social, dopo che alcuni avvistamenti dell’attrice con un anello al dito avevano già alimentato le indiscrezioni nell’autunno precedente. Le pubblicazioni matrimoniali sono state poi affisse a Roma il 15 luglio, confermando che la coppia stava effettivamente preparando le nozze in Italia, anche se il luogo esatto della celebrazione sarebbe rimasto riservato ancora per diverse settimane.

Dagli MTV Video Music Awards alla Toscana: come è nata la storia d’amore

La storia di Damiano David e Dove Cameron comincia molto prima delle fotografie romantiche condivise su Instagram. I due si incontrano per la prima volta nel backstage degli MTV Video Music Awards del 2022, quando entrambi sono candidati nella categoria Best New Artist, vinta proprio dalla cantante americana. In quell’occasione il team dei Måneskin propone a Dove di partecipare alla festa della band e di prendere in considerazione una collaborazione come artista di apertura durante il tour, un progetto che però non si concretizza a causa dei rispettivi impegni professionali.

È nel settembre 2023, quando si ritrovano nuovamente agli MTV Video Music Awards, che il loro rapporto prende una direzione diversa. Poco dopo Dove viene avvistata al concerto dei Måneskin al Madison Square Garden di New York e, nei mesi successivi, comincia a seguire alcune tappe del tour internazionale della band, fino alle prime fotografie insieme in Brasile. Il debutto ufficiale come coppia arriva il 3 febbraio 2024, al gala pre-Grammy organizzato da Clive Davis a Beverly Hills, dove Damiano e Dove si presentano insieme davanti ai fotografi e si scambiano un bacio sul red carpet.

Da allora il loro rapporto si è sviluppato fra due continenti, accompagnando anche una fase di trasformazione importante nelle rispettive carriere. Damiano ha intrapreso un percorso solista che gli ha permesso di esplorare un linguaggio musicale diverso da quello dei Måneskin, mentre Dove ha continuato ad alternare musica e recitazione, allontanandosi progressivamente dall’immagine legata ai suoi primi successi Disney.

La loro ultima intervista insieme, realizzata per la copertina di ottobre di Vogue Italia, racconta però soprattutto un’altra dimensione della coppia, quella di due persone che organizzano le proprie agende professionali cercando di trascorrere il maggior tempo possibile insieme, divise tra Roma e Los Angeles. Damiano ha spiegato che, pur continuando a considerare Roma la propria città, oggi il concetto di casa è diventato qualcosa di meno geografico e molto più legato alla presenza di Dove, mentre lei ha raccontato di apprezzare sempre di più la quotidianità italiana, dalla spontaneità dei rapporti umani alle abitudini più semplici della vita domestica.

Non è un caso che, proprio il 9 settembre, Dove abbia pubblicato When in Rome, un singolo che racconta il suo rapporto con la capitale italiana attraverso una storia romantica nella quale compaiono anche il desiderio di sposarsi e quello di costruire una casa insieme. Nel videoclip l’artista attraversa il borgo di Capena, alle porte di Roma, trasformando l’Italia in uno scenario sentimentale che, a poche settimane dalle nozze, sembra anticipare idealmente il capitolo successivo della sua vita.

Gli invitati e la possibile reunion dei Måneskin: cosa sappiamo

Resta invece avvolta nel mistero la lista degli invitati, sulla quale gli organizzatori hanno mantenuto il massimo riserbo, anche se l’attenzione dei fan è concentrata soprattutto su tre nomi: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, i compagni di band con cui Damiano ha conquistato prima Sanremo ed Eurovision e poi i palcoscenici internazionali. La presenza dei tre musicisti alle nozze non è stata ancora confermata pubblicamente, ma l’eventualità di vedere nuovamente insieme i quattro Måneskin, anche soltanto in una fotografia privata, ha naturalmente alimentato le aspettative di chi segue il gruppo fin dagli esordi.

Il matrimonio arriva inoltre in un momento nel quale il ritorno dei Måneskin è già al centro delle notizie musicali. Il 31 agosto Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, ha anticipato sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni la presenza del gruppo fra gli ospiti della prossima edizione del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio, notizia ripresa dalle principali testate musicali italiane. Non sono stati tuttavia annunciati nuovi progetti discografici o un tour della band, e l’eventuale partecipazione degli altri componenti al matrimonio non costituirebbe, di per sé, una conferma di ulteriori iniziative professionali comuni.

Per Damiano e Dove, intanto, il 24 settembre rappresenta un appuntamento decisamente più personale rispetto a quelli che li hanno portati sui palcoscenici di tutto il mondo. Dopo gli incontri agli MTV Video Music Awards, i primi concerti vissuti insieme, le fotografie sui red carpet, una proposta di matrimonio arrivata mentre preparavano le valigie e mesi trascorsi a organizzare le rispettive vite tra Italia e Stati Uniti, la loro storia approda a Montalcino, dove il cantante romano e l’attrice americana hanno scelto di pronunciare il loro sì prima di festeggiare, il giorno successivo, tra i vigneti della Val d’Orcia. Lontano, almeno per qualche ora, da quei riflettori che li hanno fatti incontrare.