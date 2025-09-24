Claudia Cardinale, la sua bellezza in 10 foto

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Claudia Cardinale nel film “Vaghe stelle dell’Orsa” di Luchino Visconti, Volterra, 16 settembre 1964.

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Claudia Cardinale arriva alla prima del film “8 ½” di Federico Fellini a Roma, febbraio 1963.

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Claudia Cardinale seduta su un balcone, ospite del Television Festival di Monaco, 23 febbraio 1970.

Ansa

L’attrice Claudia Cardinale in una foto d’archivio.

Gary Weaser/Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Claudia Cardinale nel suo hotel a Londra, Regno Unito, 1 marzo 1967.

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

L’attrice Claudia Cardinale a un ricevimento a Londra, 6 aprile 1959.

Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

L’attrice Claudia Cardinale indossa un cappello da cowboy e punta una pistola verso la telecamera sul set del film “Circus World”, presso i Pinewood Studios, Londra, 1964 circa .

Reg Lancaster/Express/Getty Images

Claudia Cardinale in una stanza d’hotel, 23 aprile 1964.

BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images

Claudia Cardinale posa presso la sede dell’UNESCO a Parigi durante l’incontro annuale degli Ambasciatori di buona volontà, 26 febbraio 2004.

Bellezza solare e calda, di mediterranea intensità, Claudia Cardinale è un’icona del cinema di luce imperitura, anche se lei non si sente una diva e mai si è sentita tale. Il 15 aprile compie 80 anni, ma lei non se ne cruccia: “Non ho mai nascosto la mia età”, dice. “Sono una donna normale, come tutte le altre”.

“Attrice avventuriera, donna indipendente, cittadina impegnata”: così l’ha tratteggiata il Festival di Cannes nel 2017, quando l’ha omaggiata dedicandole il poster della 70^ edizione.

Luchino Visconti, Federico Fellini, Mario Monicelli, Blake Edwards, Pietro Germi, Mauro Bolognini, Lugi Comencini: basta citare alcuni dei registi che l’hanno voluta nei propri film per comprendere anche il suo talento. E pensare che è arrivata al cinema quasi controvoglia.

“Non volevo fare cinema, fu un incidente, mi nominarono italiana più bella di Tunisi senza che fossi iscritta al concorso”, ricorda CC, Claudia Cardinale, opposta negli anni ’60 alla bellezza francese di BB, Brigitte Bardot: “Eravamo la mora e la bionda, ma fummo molto complici sul set de Le Pistolere“.

“La più bella invenzione italiana dopo gli spaghetti”. David Niven

Famosa a livello internazionale, insieme a Sophia Loren e Gina Lollobrigida formava il trio delle attrici italiane maggiorate più note all’estero.

Nata il 15 aprile 1938 a Tunisi da figli di emigranti siciliani, così oggi ricorda le parole dell’attore David Niven con cui ha recitato ne La Pantera Rosa di Edwards: “Quando andai a Hollywood lui mi fece un gran complimento, disse che ero la più bella invenzione italiana dopo gli spaghetti“.





In questa gallery ripercorriamo la bellezza di Claudia Cardinale in 10 foto.