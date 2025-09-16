Chi è Katia Buchicchio, Miss Italia 2025

La corona più ambita della bellezza italiana ha trovato una nuova regina. Katia Buchicchio, diciottenne lucana originaria di Anzi, in provincia di Potenza, è stata incoronata Miss Italia 2025 al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Una serata seguita in eurovisione su Rtv San Marino, Rayplay e Media Dab, che ha visto la giovane studentessa di Odontoiatria trionfare davanti a Miss Umbria, Fanny Tardioli, e a Miss Marche, Asia Campanelli.

La prima volta della Basilicata

L’86ª edizione del Concorso, che coincide con l’80ª disputata con il titolo di Miss Italia, segna un passaggio storico: per la prima volta la fascia va alla Basilicata. A sottolineare l’eccezionalità del momento è stata la patron Patrizia Mirigliani, che ha voluto rimarcare la valenza collettiva di questa vittoria: «Sono felicissima ed emozionata, la Basilicata non aveva mai vinto e questo rende tutto ancora più speciale».

Una bellezza autentica

Alta 1,75, occhi intensi e modi gentili, Katia ha colpito la giuria guidata da Francesca Pascale per la sua bellezza naturale, priva di artifici. Ma la sua storia racconta molto di più: iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha ereditato dalla sua famiglia la passione per il ricamo e il cucito, arti antiche che custodisce come un patrimonio personale e culturale.

Accanto a lei, nella notte della vittoria, c’erano la mamma Rosanna, il padre Antonio e la sorella Lucrezia. «Katia è determinata ma anche rispettosa e legata alle tradizioni», ha raccontato la madre. La stessa Katia ha dedicato la vittoria al papà, che l’ha seguita in ogni tappa del concorso, definendolo «il mio manager».