Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, fuga d’amore (e famiglia) alle Maldive

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono tornati in uno dei loro angoli di paradiso preferiti: le Maldive. Relax, sole e momenti in famiglia sono gli ingredienti della loro nuova fuga tropicale, accompagnati questa volta dalle due figlie, Giulietta e la piccola Gabriella, nata lo scorso gennaio.

Sui social, Francesca ha regalato ai follower scorci mozzafiato della loro vacanza da sogno: tramonti infuocati, bagni in acque cristalline, tenerezze con le bambine, e look da sera sfoggiati a piedi nudi sulla sabbia bianca. La modella e influencer ha un legame speciale con questa meta, dove aveva già trascorso momenti indimenticabili nel 2023 con Valentino e Giulietta – allora si parlava di una possibile luna di miele.

E a proposito di nozze, il Dottore sembra non escludere l’idea: “Fare dei figli è un passo persino più importante del matrimonio,” aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Ma a questo punto… perché no? Mi piacerebbe che le nostre bambine portassero le fedi all’altare. Anche se, per vedere Gabriella fare una cosa del genere, ci vorrà un po’ di tempo,” ha aggiunto con il suo solito sorriso ironico.

Intanto Valentino, leggenda vivente con 9 titoli mondiali all’attivo e unico pilota a vincere in tutte le categorie del Motomondiale, ha appena festeggiato i suoi 46 anni con una festa tra amici. Nonostante abbia detto addio alle corse, il suo cuore batte ancora per il mondo delle moto. Oggi è alla guida del suo team, il VR46, e ha recentemente rilanciato il tanto atteso “VR46 Tribe Pass Contest”, un concorso che permette ai fan di vivere da vicino l’adrenalina delle gare, tra backstage esclusivi e momenti indimenticabili.