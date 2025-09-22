Spider-Man 4: Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set

Tom Holland è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un incidente sul set di Spider-Man: Brand New Day. L’attore britannico, 29 anni, avrebbe battuto la testa a seguito di una caduta durante una scena d’azione ai Leavesden Studios di Watford, costringendo la produzione a sospendere le riprese del quarto film della saga Marvel, dal budget stimato di 150 milioni di sterline. Holland è stato trattato per una commozione cerebrale e si prevede che rimarrà lontano dal set per diverse settimane, mentre il recupero procede sotto stretta supervisione medica.

L’attore è stato supportato dalla fidanzata e co-protagonista Zendaya, 28 anni, presente sul set durante le riprese di alcune scene recenti. La coppia tornerà a condividere la scena per la quarta volta nella saga, mentre Tom affronta un periodo particolarmente intenso, considerando anche il suo coinvolgimento nel nuovo film The Odyssey, diretto da Christopher Nolan.

L’incidente potrebbe avere ripercussioni sul calendario di uscita del film, originariamente previsto per il 31 luglio 2026, già posticipato in precedenza. Nel frattempo, la produzione rimane in pausa, con l’attore concentrato sul pieno recupero fisico prima di tornare alle scene d’azione.