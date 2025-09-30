Selena Gomez sposa Benny Blanco: tutte le foto e i dettagli del matrimonio in California

La popstar e il produttore musicale hanno celebrato il loro sì a Santa Barbara in una cerimonia intima, tra amici celebri, abito da sogno e momenti emozionanti condivisi sui social.

Selena Gomez e Benny Blanco hanno pronunciato il loro sì il 27 settembre 2025 in California, coronando due anni di amore con una cerimonia intima e romantica. La scelta è caduta su Santa Barbara, in una cornice elegante ma raccolta, lontana dallo sfarzo eccessivo di Hollywood.

La coppia si conosceva da tempo, sin dal 2019 quando aveva collaborato al singolo I Can’t Get Enough, ma solo nel 2023 la loro amicizia si era trasformata in una relazione. A dicembre 2024 era arrivato l’annuncio ufficiale del fidanzamento, con Selena che aveva mostrato sui social un anello dal taglio marquise tempestato di diamanti. Da allora, i fan avevano atteso con trepidazione il grande giorno.

Per le nozze, Selena ha scelto un abito bianco firmato Ralph Lauren, dal fascino rétro e dall’eleganza senza tempo, che evocava lo stile della Hollywood classica. Al suo fianco, Benny Blanco ha indossato uno smoking impeccabile. A condurla all’altare è stato il nonno materno, David Michael Cornett, regalando uno dei momenti più commoventi della giornata.

La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di amici e colleghi celebri, tra cui Taylor Swift — che, secondo i report, avrebbe fatto un emozionante discorso per gli sposi — Steve Martin e Martin Short. Atmosfera rilassata e sorrisi hanno accompagnato l’intero evento. Il matrimonio segna così l’inizio di un nuovo capitolo per la popstar, che dopo anni di sfide personali e professionali sembra aver trovato, al fianco di Benny Blanco, la serenità che a lungo aveva cercato.