Kylie Jenner, i suoi nuovi bikini stanno già facendo impazzire il web

Dopo il successo della prima capsule, Kylie Jenner e Francesca Aiello tornano a disegnare insieme una collezione che interpreta uno dei trend più forti dell’estate: il ritorno di un’estetica anni Novanta e Duemila riletta in chiave contemporanea.

Una collezione che alterna nostalgia e innovazione, recuperando dettagli iconici del beachwear californiano e aggiornandoli con tagli più audaci e materiali dall’effetto quasi liquido. Drappeggi, arricciature e finiture metalliche impreziosiscono bikini e interi, mentre il motivo leopardato viene reinterpretato con profili cromati che accentuano l’estetica rétro-futuristica della collezione.

Accanto ai classici triangoli con laccetti e agli slip sgambati, la collezione Fever Dream introduce anche pantaloncini da bagno a vita bassa e costumi interi dal design grafico, confermando la volontà di ampliare il concetto di swimwear verso un guardaroba da vacanza più completo. La palette gioca sui contrasti: il rosa cipria e il nero essenziale convivono con il camouflage, le superfici effetto cromo e le stampe cobra, creando un mix che riflette perfettamente il gusto eclettico di Kylie.