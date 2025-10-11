Jennifer Lopez infuoca New York in rosso: il look sul set del nuovo film Netflix fa impazzire i fan

Jennifer Lopez è tornata. E, come sempre, non passa inosservata. Sul set del suo nuovo film per Netflix, The Last Mrs. Parrish, la superstar è stata immortalata in un look che sembra uscito da un sogno glamour degli anni Sessanta: abito rosso acceso, cintura nera a segnare la silhouette, guanti, cappello e occhiali da diva. Il tutto completato da scarpe con tacco vertiginoso e piccoli orecchini di diamanti.

Le immagini, trapelate dal set, confermano quello che si sospettava: nel nuovo thriller, J.Lo interpreterà una donna dal fascino sofisticato e pericoloso. Una di quelle protagoniste che si muovono tra eleganza e inganno, come solo lei sa fare.

Il film: tra lusso, intrighi e desiderio

The Last Mrs. Parrish è tratto dal romanzo bestseller di Liv Constantine, un thriller psicologico pubblicato nel 2018. La storia ruota intorno a una truffatrice che punta una coppia dell’alta società, i Parrish, con l’intenzione di insinuarsi nelle loro vite perfette. Ma, come ogni favola dorata, dietro i diamanti si nascondono crepe invisibili.

Jennifer Lopez vestirà i panni di Daphne Parrish, accanto a Nikolaj Coster-Waldau (il Jaime Lannister di Game of Thrones) e Isabel May. Alla regia c’è Robert Zemeckis, l’uomo che ha firmato Forrest Gump e Cast Away: un nome che è già garanzia di stile cinematografico e tensione emotiva.

La sceneggiatura è firmata da Andrea Berloff e John Gatins, mentre tra i produttori spiccano i nomi di Lopez stessa e della sua storica collaboratrice Elaine Goldsmith-Thomas.

Un’icona che detta ancora le regole del glamour

Che si tratti di un red carpet o del set di un film, Jennifer Lopez continua a dettare le regole del glamour mondiale. Dopo l’azione di Atlas e il dramma musicale Kiss of the Spider Woman, la star si muove ora nel territorio più pericoloso e seducente: quello del thriller elegante, dove il lusso diventa maschera e il potere si misura in sguardi.

The Last Mrs. Parrish segna il suo ritorno a un cinema psicologico, femminile e raffinato — perfetto per un’attrice che ha fatto del carisma la sua arma più affilata.

Il film arriverà su Netflix tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, ma l’hype è già alle stelle. Perché quando Jennifer Lopez indossa il rosso, il mondo del cinema (e della moda) si ferma a guardare.