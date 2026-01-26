lunedì 26 gennaio 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Personaggi » Celebrities » Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Redazione
Redazione
– Lettura: 1 minuto

Sale il sipario sulla settimana della moda più esclusiva. Ad applaudire la creatività di Daniel Roseberry un parterre d’eccezione. Tra gli invitati Carla Bruni e Vincent Cassel.

Secondo l’analisi di Business research Insights, il mercato dell’Alta Moda nel 2026 supererà i 13 miliardi di euro per raggiungere il 16,127 miliardi entro il 2035 con un tasso di crescita composto del 2,3%. Ad acquistare lo stile più elitario è per il 55% un pubblico femminile che nel 75% dei casi si rivolge ai 10 top brand, tra i quali Chanel, Dior, Armani, Zuhair Murad e Stephane Rolland per citarne solo alcuni. Oggi con lo show di Schiaparelli si è aperta la nuova edizione della Paris Haute Couture Week. In passerella le proposte per la primavera estate 2026. In questa gallery i look più fotografati degli invitati allo show.

Verso gli Oscar, Teyana Taylor

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

More is always Moore, Demi Moore

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Goddess cion un buco qua è là, Jodie Smith

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Immarcescibile, Marisa Berenson

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

L’ispettore sospetto…Vincent Cassel

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

L’indomabile con prole, Sophie Marceau e Juliette Lemley

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

La coppia ardita, Carla Bruni e Farida Khelfa

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Pronta per la savana, Natasha Poonawalla

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli
Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

La scatenata

Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

© Riproduzione Riservata
,