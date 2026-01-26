Haute Couture, gli invitati di Schiaparelli

Sale il sipario sulla settimana della moda più esclusiva. Ad applaudire la creatività di Daniel Roseberry un parterre d’eccezione. Tra gli invitati Carla Bruni e Vincent Cassel.

Secondo l’analisi di Business research Insights, il mercato dell’Alta Moda nel 2026 supererà i 13 miliardi di euro per raggiungere il 16,127 miliardi entro il 2035 con un tasso di crescita composto del 2,3%. Ad acquistare lo stile più elitario è per il 55% un pubblico femminile che nel 75% dei casi si rivolge ai 10 top brand, tra i quali Chanel, Dior, Armani, Zuhair Murad e Stephane Rolland per citarne solo alcuni. Oggi con lo show di Schiaparelli si è aperta la nuova edizione della Paris Haute Couture Week. In passerella le proposte per la primavera estate 2026. In questa gallery i look più fotografati degli invitati allo show.

Verso gli Oscar, Teyana Taylor

More is always Moore, Demi Moore

Goddess cion un buco qua è là, Jodie Smith

Immarcescibile, Marisa Berenson

L’ispettore sospetto…Vincent Cassel

L’indomabile con prole, Sophie Marceau e Juliette Lemley

La coppia ardita, Carla Bruni e Farida Khelfa

Pronta per la savana, Natasha Poonawalla

La scatenata