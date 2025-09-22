Harry Styles sorprende i fan: corre la maratona di Berlino in incognito e firma il suo record personale

Sotto falso nome, occhiali da sole e fascia tra i capelli, l’ex One Direction ha tagliato il traguardo in meno di tre ore. Una performance che unisce pop star e sportivo, e che racconta il nuovo volto di Harry

Nessun palco, nessuna folla di fan urlanti, nessun riflettore. Solo la strada, il respiro cadenzato e i chilometri che si accumulano uno dopo l’altro. Domenica scorsa, Harry Styles ha scelto la maratona di Berlino per scrivere una pagina nuova della sua carriera: non quella musicale, ma quella personale. Per non attirare l’attenzione, si è iscritto con un nome che ha fatto sorridere gli addetti ai lavori – Sted Sarandos – e si è presentato alla partenza confondendosi tra 50.000 runner.

Maglia a maniche lunghe, pantaloncini neri, scarpe rosse che hanno catturato l’occhio degli spettatori e una fascia per domare i capelli: il look non urlava “popstar”, ma “maratoneta determinato”.

Un traguardo che vale oro

Il risultato parla da solo: 2 ore, 59 minuti e 13 secondi. Sotto il muro delle tre ore, soglia simbolica che separa il corridore appassionato dal vero atleta amatoriale di livello. Una media di 6:50 al miglio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il paragone con i professionisti è inevitabile: Sebastian Sawe, keniano, ha vinto con un tempo di 2:02:16, miglior crono mondiale della stagione. Ma il dato più importante è un altro: Styles ha migliorato di oltre 25 minuti il tempo ottenuto alla maratona di Tokyo, corsa a marzo, quando aveva chiuso in 3:24:07. Una progressione che racconta allenamento, disciplina e una dedizione sorprendente per chi, fino a ieri, era conosciuto soprattutto come icona del pop globale.

La reazione dei fan

Nonostante la sua voglia di restare in incognito, Harry non è riuscito a sfuggire agli sguardi dei fan. Video e foto hanno iniziato a circolare sui social, trasformando quella che voleva essere un’impresa personale in un evento virale. Su X, ex Twitter, i commenti sono stati un’ondata di affetto e orgoglio: “Impressionante!”, “Un’icona anche sulle lunghe distanze!”, “Siamo fieri di te Harry!”.

L’organizzazione della maratona ha poi confermato la sua presenza, sigillando ufficialmente quella che ormai è diventata una piccola leggenda berlinese.

Una maratona dentro e fuori dal palco

Styles non è il primo artista a cimentarsi con una maratona, ma la sua scelta ha un sapore particolare. L’ex One Direction ha sempre coltivato l’immagine di outsider del pop, capace di reinventarsi tra musica, cinema e moda. Ora aggiunge un nuovo tassello: lo sport come linguaggio universale, terreno in cui non conta la fama ma la fatica.

C’è chi lo vede come un gesto di libertà, chi come una dichiarazione d’identità: correre senza filtri, senza pubblico, solo per se stesso. In fondo, la maratona non è altro che una metafora perfetta della carriera di una star che, passo dopo passo, non ha mai smesso di sorprendere.

L’amore corre accanto

Il capitolo privato completa la storia. Solo pochi giorni prima, Harry era stato avvistato in Toscana insieme a Zoë Kravitz. Passeggiate mano nella mano, look casual ma eleganti, e poi il viaggio a New York, dove lui ha incontrato addirittura il padre di lei, il leggendario Lenny Kravitz.

Gli amici li descrivono complici e sorridenti, tra cene esclusive e presentazioni in famiglia. Ora la maratona di Berlino sembra inserirsi in questo quadro: non solo un gesto sportivo, ma il simbolo di un periodo nuovo, fatto di sfide personali, amori che sbocciano e un equilibrio diverso.

Harry, la corsa e il futuro

Da Tokyo a Berlino, dai palchi sold out alle strade delle grandi metropoli, Styles continua a muoversi tra universi diversi con naturalezza. E se la musica resta il suo biglietto da visita, lo sport – vissuto in incognito – diventa un modo per rimettere i piedi per terra, lontano dai clamori.