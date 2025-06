Brad Pitt, i ladri svaligiano la sua villa mentre lui è all’estero per “F1 – The Movie”

Colpo mirato nella casa di Brad Pitt: assente per lavoro, l’attore scopre il furto solo a distanza. In fuga tre sospetti.

Los Angeles non è più un porto sicuro nemmeno per le star di Hollywood. L’ultima vittima di una lunga scia di furti che da mesi sta seminando il panico tra le celebrità californiane è Brad Pitt. Mentre l’attore si trovava a Londra per promuovere “F1 – The Movie”, tre ladri hanno fatto irruzione nella sua villa di Los Feliz, svaligiandola nel cuore della notte. Un colpo studiato nei dettagli, approfittando della sua assenza, che riaccende i riflettori su un fenomeno ormai allarmante: le case dei vip sono sempre più nel mirino dei criminali.

Il furto

Negli ultimi anni, un’ondata di furti ha colpito i quartieri più esclusivi di Los Angeles e della California meridionale, e tra le vittime più recenti figura anche Brad Pitt. L’attore, che in questi giorni è impegnato all’estero per promuovere il suo nuovo film “F1 – The Movie”, è stato derubato nella sua residenza situata al 2300 di North Edgemont Street, nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il furto sarebbe avvenuto intorno alle 22:30 di mercoledì 25 giugno. Tre uomini – attualmente ancora ricercati dalla polizia – avrebbero scavalcato la recinzione anteriore della proprietà, per poi introdursi nell’abitazione attraverso una portafinestra. Le immagini pubblicate successivamente da TMZ mostrano un pannello di compensato che copre l’ingresso principale e alcuni operai già all’opera per riparare i danni.

I ladri si sarebbero dati alla fuga pochi minuti dopo, portando via una quantità imprecisata di oggetti. Al momento non è stato reso noto il valore del bottino. In un primo momento, non era stato possibile risalire con certezza al proprietario della villa, ma solo in seguito le autorità hanno confermato che si tratta proprio della residenza di Brad Pitt.

Fortunatamente, l’attore 61enne non si trovava in casa al momento dell’irruzione: lunedì scorso era infatti a Londra per il tour promozionale di “F1 – The Movie”.

La mega villa a Los Angeles

La villa, acquistata da Pitt nell’aprile 2023 per 5,5 milioni di dollari da Aileen Getty – nipote del celebre magnate del petrolio – si estende su una superficie di circa 185 metri quadrati. L’immobile, tra l’altro, era appartenuto in passato anche a James Valentine, chitarrista dei Maroon 5.

Pitt è solo l’ultima celebrità a ritrovarsi vittima di un furto nella propria abitazione. Nell’estate del 2024, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson avevano denunciato un’irruzione nella loro villa di Pacific Palisades. All’inizio del 2025 era toccato invece al calciatore del Los Angeles Football Club, Olivier Giroud. E appena una settimana dopo, proprio nel giorno di San Valentino, i ladri avevano preso di mira la casa di Nicole Kidman e del marito Keith Urban.

Non è ancora chiaro se questi episodi siano collegati tra loro.