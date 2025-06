F1-Il Film: il dietro le quinte delle tute da corsa e lo stile di Brad Pitt

Nel nuovo film F1, l’autenticità passa anche dall’abbigliamento: tute da gara reali, look iconici e uno stile che fa la differenza. Ecco come Brad Pitt e Damson Idris si trasformano in piloti grazie a costumi studiati nei minimi dettagli

Esce il 25 giugno in tutte le sale italiane l’attesissimo film F1® Il Film. Presentata da Apple Original Films e Warner Bros. La pellicola vanta un cast sellare capitanato da Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes -la più grande promessa mai realizzata insieme a Javier Bardem e a Damson Idris. Con la regia di Joseph Kosinski, e la produzione di Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1® Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman, F1® Il Film è destinato a sbancare i box office.

Julian Day: “Non sono costumi. Sono vestiti”

Gli abiti degli attori sono stati creati dal veterano costumista Julian Day, che sapeva esattamente da dove iniziare.

Il pezzo forte sono state le tute da gara indossate da Pitt e Idris nei panni dei piloti dell’APXGP. Fortunatamente, Day aveva già disegnato i costumi per il film Rush e sapeva esattamente a chi rivolgersi: la OMP. “È un’azienda fantastica che ha fatto miracoli in Rush”, afferma Day. “Hanno una lunga storia nel motorsport, avendo disegnato tute per Schumacher e Senna. Sono un marchio perfetto, un classico nostalgico, ma anche molto contemporaneo. Sono leader mondiali nelle tute da gara, quindi era la situazione ideale per utilizzarli”.

Per le tute dell’APXGP, Day, insieme a Kosinski e agli scenografi, ha optato per una tuta da corsa bianco-argento per Pitt e Idris. “È un look classico”, afferma Day. “Joe voleva una tuta da gara che si adattasse al box e alla macchina, e così è stato: ha funzionato alla grande ed è anche molto cinematografica”.

Anche i membri dei team di F1 indossano abiti con i colori della squadra: dalle maglie e giacche decorate con gli sponsor, alle tute protettive indossate dagli addetti ai box quando lavorano sulle vetture. Per queste ultime, Day ha collaborato con Racing Spirit per offrire un aspetto accattivante e contemporaneo.

Day e la sua squadra di costumisti sono stati invitati alla Mercedes, per trarre ispirazione dagli operai, e alla McLaren, per le tute e gli stivali degli addetti al garage. “Volevo che le divise della squadra avessero un aspetto reale, ma anche cinematografico”, afferma Day. “Le uniformi dei meccanici dovevano essere funzionali, perché gli attori effettuano realmente dei cambi gomme. Abbiamo dovuto progettare il tutto per renderlo il più autentico e attuale possibile, utilizzando tessuti moderni che garantivano elasticità e protezione ignifuga”.

Come in ogni film, era importante far rispecchiare il personaggio nell’abbigliamento. “Non sono costumi. Sono abiti”, dice Day. “Gli attori devono entrare in quei vestiti per diventare i personaggi. Sono come una seconda pelle, e devono sembrare veri e autentici”. Per questi motivi, Day era deciso a lavorare a stretto contatto con Pitt nella scelta degli abiti per Sonny Hayes: un jolly, un giocatore d’azzardo dipendente e un astuto intrallazzatore la cui apparente follia smentisce la sua incredibile abilità. “Uno dei riferimenti è stato Kris Kristofferson, un cowboy anticonformista dal look americano rétro”, continua. “Brad ha un occhio attento per l’abbigliamento e per ciò che gli dona, e si interessa dell’abbigliamento, il che è sempre un vantaggio quando si progetta un film”.

Per aiutare Pitt, Day e la sua squadra hanno creato un “negozio” di 300 articoli e oltre 50 paia di scarpe, dove Pitt poteva acquistare i suoi articoli. L’attore ha anche portato con sé due valigie piene di vestiti suoi che riteneva adatti al personaggio.

Nel vestire il Joshua Pearce ritratto da Damson Idris, Day ha voluto dare al pilota di F1 un look all’avanguardia. Collaborando con giovani stilisti emergenti come Kartik Research, Sage Nation e 3MAN, e con i gioielli di Ouze, Day conferisce a Pearce un’aspetto elegante e trendy. “Quegli abiti danno al film un tocco contemporaneo”, afferma Day. “Sono stati molto generosi, disponibili e collaborativi. Con questi abiti, Day è riuscito ad aggiungere un punto di colore che risalta sullo schema cromatico bianco e nero del team. “Damson indossa una fantastica giacca arancione”, dice. “A Silverstone, salta subito all’occhio”.