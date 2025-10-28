Belve torna su Rai 2: Belen Rodriguez tra dipendenza, amori e addio a De Martino

Belve è pronta a riaccendere i riflettori: il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 e ad aprire la nuova stagione c’è Belen Rodriguez, protagonista di un confronto diretto e senza filtri. L’argentina affronta con sincerità la sua carriera e la percezione di sé. Quando Fagnani le chiede se abbia avuto tutto ciò che meritava, Belen risponde sicura: «Avrei meritato qualcosa in più», spiegando poi: «Che mi facessero parlare», una richiesta chiara di riconoscimento oltre il ruolo di showgirl.

Nell’intervista, Belen racconta anche il suo periodo più buio, vissuto negli ultimi mesi: «Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi… Sono finita in una clinica a curarmi». Il problema è stata una dipendenza dalle benzodiazepine: «Per disintossicarsi è come disintossicarsi dall’eroina». Dichiarazioni intense, che mostrano una fragilità spesso nascosta dietro al glamour della sua immagine pubblica.

La conversazione vira poi sulla vita sentimentale, tra autoironia e provocazione. Alla domanda sulla frase — «Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica» — Belen ammette: «Ho avuto esperienze», aggiungendo divertita: «Sì, però mi piace il manzo». Anche sui suoi difetti non fa sconti: «Sono aggressiva, manesca… I miei fidanzati li ho menati tutti. Stefano De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!», scherza, mostrando un lato passionale quanto imprevedibile.

Quando il discorso arriva sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen è netta: «Se una persona non prova stima, ti distrugge. È un amore tossico». Nessun rancore però: «Ho perso stima, ma non c’è rabbia». E, sul fronte degli amori, arriva la rivelazione che spiazza: «Marco Borriello è stato l’amore più importante della mia vita. Ci siamo amati in ugual modo».

Alla domanda sulla sua situazione sentimentale attuale, la showgirl risponde con la consueta trasparenza: «Continuo a essere single». E non rinuncia a stuzzicare il pubblico: «Abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto».